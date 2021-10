MACRI, OTRA VEZ CITADO POR BAVA

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal subrogante Martín Bava, de la ciudad de Dolores, citó nuevamente ayer al ex presidente Mauricio Macri para que preste declaración indagatoria el próximo jueves 28 de octubre, por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.Lo decidió al rechazar la recusación de Macri contra el magistrado al acusarlo de prejuzgamiento y temor de parcialidad.Si bien a ese planteo lo terminará de definir la Cámara Federal de Mar del Plata, el juez lo desestimó in limine y lo citó para el jueves 28 de octubre a las 12:00.Mientras tanto, el abogado Pablo Lanusse, que representa al ex jefe de Estado, presentó dos escritos al borde del horario en que debía presentarse Macri.En uno, recusó al juez por prejuzgamiento e imparcialidad contra el ex mandatario nacional y el primer motivo es por lo que dijo Bava en la citación.En el segundo lo acusó de ser incompetente en virtud de que otros juzgados que investigan hechos similares dijeron ser los competentes.Según la defensa, ello "genera" temor fundado de parcialidad y Macri no se presentará hasta que lo defina la Cámara Federal de Mar del Plata.La defensa cuestionó el "compromiso emocional y personal" del juez con la causa.Mientras tanto, la abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de familiares de submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, pidió que Macri sea detenido luego de anunciar que no se presentaría a declarar ante el juez federal subrogante de Dolores.A través de un escrito presentado ante el magistrado, la letrada peticionó que "se tenga por acreditada la reticencia y la incomparecencia injustificada del reo Macri".