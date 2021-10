Las diferencias llegan hasta el 40 por ciento

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La extensa lista de precios congelados con retroactividad al primero de octubre último mantiene diferencias de hasta el 40% en los valores actuales de algunos productos.El listado de 1.432 artículos no está ordenado por empresa, rubro o algún otro tipo de variable que haga más sencillo para el consumidor encontrar los nuevos valores.El otro punto que sorprendió es que en el listado, de 880 páginas, existen varias en blanco, que se supone deben haber sido eliminadas en forma rápida a último momento.De acuerdo con una rápida lectura del listado, surge que hay productos que están hasta 40% más bajos que sus precios en las góndolas.De acuerdo con el análisis realizado por algunas empresas, en ciertos casos la Secretaría de Comercio no habría retrotraído los valores al 1° de octubre, sino a septiembre.En los sitios web de los supermercados aún permanecen los precios anteriores, sin el congelamiento que el Gobierno fijó unilateralmente mediante la Resolución 1050/2021​ hasta el 7 de enero de 2022.Las diferencias detectadas por los fabricantes y supermercadistas van desde el 10% al 40%.Como ejemplo, el dulce de leche repostero de una primera marca, de 400 gramos, en el listado oficial está a $116,37, mientras que en los principales supermercados se vende a $201.Uno de los detergentes más conocidos, 500 mililitros, está un 26% más barato en el listado oficial que en el supermercado.Las empresas pusieron a sus técnicos a analizar en detalle los listados mientras los departamentos legales evalúan si es factible realizar una presentación judicial ante la medida.En medio de la polémica y las advertencias empresariales de que habrá desabastecimiento, Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, rechazó que el congelamiento represente un "ataque" al sector privado.Pero advirtió que el Gobierno exigirá que se cumpla esa medida destinada a reducir las expectativas inflacionarias.A pesar de las quejas de las empresas, el funcionario aseguró que su área no está "forzando" la situación."Les estamos diciendo vendan más, produciendo más", sostuvo Feletti, quien agregó que "los controles de precios siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo".Funcionarios del Ministerio de Producción, gobernaciones y municipios saldrán a fiscalizar que los comercios cumplan el congelamiento de precios que fue establecido por el Gobierno."Si no se cumplen los precios, se puede denunciar a Defensa del Consumidor y habrá multas y sanciones", advirtió Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno.La funcionaria destacó que "el Ministerio de Producción, los gobernadores y los intendentes van a controlar los precios".El listado que contiene todos los productos fue comunicado mediante una resolución de la Secretaria de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti."Las góndolas tienen que empezar a respetar la lista de precios", indicó Cerruti.La funcionaria aseguró que el Gobierno "sabe lo que está pasando en las góndolas" y añadió: "los precios estaban descontrolados sin ninguna razón económica. Trabajamos para bajarlos y controlarlos. Le queremos devolver certezas a las familias argentinas".La recientemente designada portavoz de la Presidencia sostuvo finalmente que "no hay componentes que expliquen la subida de los precios de las últimas semanas".