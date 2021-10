Diputados aprobaría el proyecto de conectividad

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, convocó este miércoles por la tarde a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia para analizar el proyecto de ley Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada" enviado por el Ejecutivo a la Legislatura. Del encuentro formaron parte el secretario de Gobierno, Oscar Urruty; y los diputados Leandro Busatto, Luis Rubeo, Joaquín Blanco, Ariel Bermúdez, Alejandro Boscarol, Esteban Lenci y Gisel Mahmud.

Durante la reunión dicha comisión acercó al ministro los resultados surgidos en las audiencias públicas que se fueron sucediendo en la Cámara en el marco del proyecto de ley Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada”, por el cual se analizó el pedido de endeudamiento solicitado por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el Ejecutivo se compromete a integrarlas en el decreto reglamentario de la Ley una vez aprobada.

Cabe señalar que este proyecto apuesta a implementar un programa estratégico de conectividad, que tiene como ejes el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), garantizando la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones.

Sobre los aspectos financieros del Programa, cabe señalar que el monto total para su implementación alcanza los U$S 124.670.000 de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF - (U$S 100 millones), constituye un 80%, mientras que el monto restante (U$S 24.670.000) se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial.

El endeudamiento supone como condiciones financieras la Tasa de Interés LIBOR + Margen (1.97%) y un plazo de amortización de 15 años con cinco años de gracia para el capital. En tanto que el plazo de ejecución estimado del programa es de cuatro años.