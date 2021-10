Alto acatamiento al paro de docentes de Amsafe

Los docentes públicos santafesinos iniciaron ayer un paro por 48 horas que mostró, en su primer día, un alto acatamiento en rechazo a la oferta de aumento salarial del 17% en tres tramos, y renovaron el pedido para que el Gobierno provincial convoque en forma urgente a una reunión paritaria.

Del otro lado, desde la Casa Gris ratificaron que no se pagarán los días no trabajados ni tampoco el primer tramo del aumento salarial que debe efectivizarse en octubre, que alcanza el 10%. Ayer cerró la liquidación para pagar los salarios de octubre, y según lo anunciado, los maestros de escuelas públicas sufrirán el descuento de los días de paro y tampoco cobrarán el aumento planteado en la oferta de mejora salarial. El titular de la cartera laboral provincial, Juan Manuel Pusineri, ratificó la postura del Ejecutivo y pidió al gremio que “reflexione porque la propuesta salarial no se modificará”.

Los docentes se movilizaron ayer en forma masiva hacia el Ministerio de Educación en la capital provincial, que terminó con un acto, mientras hoy cumplirán la segunda jornada de paro en el marco del plan de lucha definido a través de una asamblea para rechazar la oferta salarial presentada por el gobierno y la cual fue aceptada por ATE, UPCN y SADOP.

La secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, Sonia Alesso, también titular de la Ctera, se quejó durante el acto frente a la sede de la cartera educativa y ante representantes de delegaciones departamentales, porque el gremio no fue citado a una nueva reunión luego de decretado el paro por 24 horas de la semana pasada y el de esta semana de 48 horas. "El gobierno tiene que hacer algo más que amenazar, tiene que abrir la puerta del diálogo y para eso no ha hecho ni un sólo gesto", dijo la dirigente.

En este escenario, la postura del Gobierno ante el plan de lucha votado por Amsafe es no negociar mientras haya paros de por medio.

En el acto frente al ministerio, Alesso señaló: "Es necesario aclarar que este conflicto se resolvió con el voto de las maestras y maestros de toda la provincia. Es así que la Asamblea Provincial decidió rechazar la propuesta y había distintas estrategias, pero hay algo en lo que nadie se confunde, todos estos compañeros y compañeras tenemos matices, tenemos diferencias, las discutimos con vehemencia, pero cuando se vota, todos en unidad salimos a bancar lo que definió nuestra asamblea. Y es un orgullo que no sean 3 o 4 los que decidan, es un orgullo que la decisión sea de las bases”, apuntó.

Lo cierto es que los principales perjudicados son los alumnos. En el caso de estudiantes secundarios rafaelinos de escuelas que aún mantienen burbujas por la pandemia, algunos no tuvieron clases la semana pasada, en la actual tendrán solo tres días de actividad presencial y la próxima nuevamente se quedarán en la casa. Muy poco.