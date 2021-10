FESTRAM pidió al Gobierno que convoque a intendentes paritarios

La Federación de Sindicatos Municipales presentó el pedido formal para reunirse en paritaria y lamenta que esta reunión no se haya consensuado con anterioridad con los Intendentes y Presidentes de Comunas, para no arribar a la negociación colectiva con la presión que imponen los últimos datos del IPEC. Por nota dirigida al Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Freyre, la Federación exigió el cumplimiento de la Ley 9.996 de Paritaria Municipal.

Efectivamente, la inflación de septiembre se ubicó en el 3%, lo que implica que no habrá una baja significativa ya que el promedio mensual del año es del 4,2% y la inflación Interanual es del 53,7%. Estos datos muestran que la pequeña recuperación obtenida con el adelantamiento de la última cuota del 35% ya perdió un 2,8%, y así el salario quedó nuevamente debajo de la inflación, lo que es un nuevo golpe al ingreso familiar y en consecuencia al poder adquisitivo, por el incremento desmesurado de los gastos más comunes para la subsistencia de las familias trabajadoras. Los alimentos crecieron por arriba del 58%, vestimentas 67% y 65% los gastos en educación.

El secretario General de FESTRAM Claudio Leoni aseguró que: “Este año logramos recuperar la mitad del salario perdido en el 2020. Con una inflación proyectada en un 4% mensual, el último trimestre del año acumulará un 12%. Y junto al deterioro del 8% que venimos arrastrando, el cierre de la política salarial dependerá en gran medida de la fecha de reapertura del próximo año, más que de los porcentajes para ganarle a la inflación que son muy claros, como así también de la situación fiscal de Municipios y Comunas que luce entre las mejores de la última década.”

La Federación anunció que el próximo martes a las 10:00 horas habrá una reunión de los paritarios sindicales para analizar las acciones a seguir si no hay una urgente respuesta al pedido de convocatoria.