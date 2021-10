Hoy presentarán la obra de Susana Merke

En el marco de la Agenda Celebra Rafaela, hoy, a partir de las 19 en la explanada de la Secretariá de Cultura( Pasaje de las Artes) será presentado el libro "El Elegido " de Susana Merke.Se trata de una novela de investigación histórica cuya presentación fue demorada por la siguación sanitaria.Eb estas mismas páginas hemos publicado elogiosos comentarios, pasajes de los cuales adjuntamos a este texto"Susana Merke, docente y escritora rafaelina, ha publicado la novela El elegido (Autores Argentinos) luego de una extensa y rigurosa investigación que le ha permitido anclar cada una de las alusiones al pasado histórico en un documento preciso. La novela cuenta primero sobre Fátima, nacida en Villa Guillermina y nieta de Victoriano Romero, quien fuera el primer mártir de las revueltas obreras. Fátima es una mujer sin esposo conocido que busca encontrar un lugar donde vivir cuando La Forestal está en su apogeo; años después, su hijo Juan intentará desentrañar el enigma de su identidad y el contexto en el que se dio su nacimiento. El discurso histórico y lírico de la voz autoral se intercala con la narración reflexiva de esta mujer, testigo de las enfermedades y vejaciones que sufren los hacheros de La Forestal y de la vida sacrificada y miserable de sus familias. A través de ella y de los diálogos de los personajes nos enteramos también de cómo la presencia de la masonería en la zona y las hazañas de los bandoleros rurales Mate Cosido y Vairoleto minaban el poder de la compañía que marcó el pasado del norte santafesino y del sur de Chaco".Resaltóescritora y docente universitaria. Santa Fe.por su parte, señaló "Esto no es la reseña de un libro, sino un simple comentario de lector:“EL ELEGIDO” novela de Susana Merke que en paralelo al relato ficcionado contiene un fantástico trabajo de investigación realizado por la autora sobre un tiempo y lugar.El Chaco Santafesino y la instalación de la compañía La Forestal. Lo que significó para los pueblos del norte; la riqueza forestal que se va en los trenes hacia los puertos y de ahí a Europa. La explotación de los nativos y de los que vinieron desde otros lugares por la falsa promesa de trabajo acompañado de bienestar; el hambre, el dolor, la miseria, la muerte del hombre y del quebracho.Nativos, indígenas e inmigrantes, la entrega de una inmensa extensión de tierra a la compañía inglesa por parte del gobierno santafesino...Una extraordinaria lección de historia entremezclada con la ficciónEscritor santafesino enfatizó "Larga y provechosa lectura resultó ser El Elegido, novela histórica escrita por Susana Merke quien con personajes entre reales, ficticios y hasta legendarios, recrea lo que significó el desembarco de La Forestal, la empresa inglesa que hizo tabla rasa del monte santafesino mientras defraudaba las esperanzas de miles de familias que salieron de la miseria para seguir en ella aunque ahora acentuada por el sometimiento y la represión. adelante.También nuestro conocidodestacó "La escritora Susana Merke acaba de sacar a la luz su nueva obra, “El elegido”, relato de amor, mística y fe, que tiene una simbología extra: se presentó vía digital a la espera que el interminable y noble papel lo haga más público. Una especial experiencia que se adhiere al misticismo de la novela misma y de los duros tiempos que corren. Las casualidades no existen.Como parte de la intencionalidad que pondré de manifiesto en estas líneas y de las consideraciones que se emitan, me lleva a dejar en claro un breve, mínimo, detalle, que ruego se tenga en cuenta: el dicente no escribe sobre historia, escribe historias, que parece lo mismo pero es diferente."Acceder a la obra de una persona a la cual contemos entre nuestros afectos es un camino complejo; nos deja ante la incierta posibilidad de dejarnos llevar por la sangre ante que el criterio. Por eso, como dije y afirmo, no hago críticas, simplemente, me dedicaré a contar las impresiones que me causa “El elegido”."Hay que decir que ya el nombre supone un faro de atención. La portada gráfica es de atractivo llamado y ofrece un diseño acorde a la calidad de la obra, pero todos sabemos que es un punto de partida, apenas".