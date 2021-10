Lorenzetti: “El Poder Judicial tiene que brindar confianza, seguridad y protección”

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disertó por Zoom en la conferencia ‘El rol del Poder Judicial en el siglo XXI’. Organizada por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y publyca.org, contó con la participación de jueces, juezas y funcionarios judiciales de todo el país.

A lo largo de la charla, Lorenzetti destacó la importancia del Poder Judicial en la sociedad en los tiempos que corren y pidió a los jueces, juezas y representantes del Poder Judicial en general que se involucren más en pos de lograr la transformación que se necesita para mejorar el servicio de justicia, y poder brindar seguridad, tranquilidad, y esperanza a la población, ya que “los ciudadanos de todo el mundo concurren cada vez más a los poderes judiciales: los jubilados y las jubiladas para evitar que desaparezcan sus ahorros; los trabajadores para defender su salario; los empresarios para tutelar su derecho de propiedad y el desarrollo económico; la mujer para terminar con años de olvido y abuso; los diferentes, los excluidos, los olvidados y los vulnerables para evitar la discriminación; los que protegen el ambiente para defender el futuro; los que combaten la corrupción y el narcotráfico para evitar un Estado fallido, y los que quieren seguridad en las calles para reclamar un derecho a vivir en paz, con tranquilidad y sin miedo”.

Según Lorenzetti, en las crisis argentinas, el Poder Judicial ha tenido que hacerse cargo de muchos juicios, por ejemplo, los juicios sobre pesificación, lesa humanidad, tarifas. Estas crisis terminaron siempre en el Poder Judicial. Actualmente hay un extraordinario proceso de reclamos que terminan en los poderes judiciales. “Es indignación, frustración acumulada en la población. Es una búsqueda de justicia que no se encuentra en otros poderes, entonces se va al Poder Judicial. Y esto en pandemia se hizo más evidente, ya que la litigiosidad ha crecido”, aseguró el magistrado.

Luego comentó que siempre se habla de hacer reformas pero hay una gran equivocación, porque en general las reformas se refieren a una lucha de poder, pero en una sociedad polarizada vemos cómo las reformas que se refieren a los poderes judiciales terminan en disputas partidarias: “Los poderes judiciales se transforman en campos de disputas partidarias, y hay personas que piensan que pueden influir en la designación de jueces, u otros piensan que pueden influir en las causas, y esto es muy perjudicial para los poderes judiciales”, afirmó y agregó que “esto contribuye a lo que se denomina mala imagen, pero los poderes judiciales no deben buscar buena imagen, tienen que fallar según la ley. Con tantas causas y reclamos acumulados, y una estructura que no está pensada para esto, porque hay vacantes, por ejemplo, y con una estructura antigua, incompleta, no se puede llegar a pensar que los poderes judiciales tengan que buscar buena imagen”. Para Lorenzetti lo que hay que hacer son grandes transformaciones, que no deben ser luchas de poder, sino de valores, orientadas a satisfacer las necesidades de la población.

A continuación habló sobre la confianza como uno de los grandes valores institucionales que ordenan a la sociedad. “Hoy hay desconfianza generalizada, y necesitamos construir confianza, que es el lubricante de las relaciones sociales. Si cambia mucho la ley se genera incertidumbre, o sea, desconfianza. La gente se siente angustiada. Lo que tenemos que hacer es brindar confianza, seguridad y protección”, dijo. El otro gran valor a defender es la paz y la justicia. Los poderes judiciales no buscan una verdad al solucionar un conflicto, buscan la paz social, aseguró Lorenzetti.

Al hablar específicamente de las transformaciones necesarias, dijo que hay una gran oportunidad porque con la pospandemia todo va a cambiar. Las reformas primero tienen que ser orientadas a facilitar la vida de las personas que acuden al Poder Judicial. “En economía se dice que el servicio tiene que estar ajustado a las necesidades del consumidor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el mismo proceso para todos los conflictos? Tenemos que hacer procesos simples para una enorme cantidad de conflictos que las personas tienen todos los días. Podríamos tener jueces que estén donde están los conflictos, que tengan procedimientos rápidos, concretos, breves para solucionar pequeñas causas. Y, cuando hay megacausas, hay que hacer procesos para megacausas”, concluyó Lorenzetti.

Luego dijo que el otro campo de reformas son las internas: las que refieren al Poder Judicial. En el siglo XXI, con la enorme acumulación de reclamos, hay que pensar que el Poder Judicial necesita ser independiente, porque cuantas más causas maneja más presiones recibe. “Hace 60 años la agenda de un juez no interesaba mucho, pero hoy sí. Y hoy muchas veces se ataca al autor, y esto es malo”, dijo. Sobre esto aseguró que en materia de estructura hay que insistir en autonomía presupuestaria, estabilidad, autorregulación, creación de una Policía Judicial, por ejemplo, y dijo que “hace años pedimos estas cuestiones. La Argentina tiene que debatir a fondo si queremos o no un Poder Judicial independiente, porque si realmente lo queremos hay que darle las herramientas”.

Llegando al final destacó la importancia de acercar el lenguaje jurídico al público, y la necesidad de que los jueces expliquen las sentencias. Y a partir de este comentario se refirió a la relación del Poder Judicial con el periodismo: “Es importante establecer puentes entre la prensa y el Poder Judicial, porque eso mejora la comunicación. El Poder Judicial no puede dictar sentencias y que la sociedad no entienda”.

A modo de cierre le habló directamente a los jueces y juezas y los instó a recuperar ese idealismo de los tiempos de estudiantes y trabajar para brindar seguridad, tranquilidad, y esperanza a la población.

Entre otros, participaron de la conferencia Jorge Morán, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Diego Molea, Javier Carbajo, Susana Medina, Martín Irurzun, Aníbal Pineda, Diego Barroetaveña, Gustavo Coll, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Rodolfo Facio, Ana María Figueroa, Mariano Llorens, Javier Leal de Ibarra, Gustavo Hornos, Claudia Sbdar, Jorge Gorini, Javier López Biscayart, Karina Perilli, Eduardo Farah, Sebastián Ramos, Daniel Bejas, Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Mariana Catalano, Susana Echevarría, Albertina Caron, Diego Arce, Martín Canero y Martín Cubría, entre otros.