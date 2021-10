Una sunchalense en foro internacional

Siempre hemos destacado el capital humano que contiene esta ciudad, hoy debemos resaltar un logro de una joven emprendedora, convocada a participar de un foro internacional impulsado por una institución sin fines de lucro de Colombia, Fundación She Is. Se trata de Natalia Gorgo, quien vive en esta ciudad, es RRPP y especialista en comunicación digital.

Según nos lo hizo saber "desde inicios del 2020 comencé a trabajar con empresas y revistas cuyo objetivo era brindar herramientas para potenciar los negocios digitales de las mujeres emprendedoras. Comencé como encargada de "Comunicaciones" en Revista Estilo y Negocios (Chile), e integrante del equipo de mentoras de la certificación PEEP (España), ambos espacios me permitieron acompañar los procesos de negocios de mujeres de: Argentina, México, Chile, Colombia, Miami, España, Italia, Alemania, Escocia, entre otros lugares donde se encontrara una mujer con intenciones de iniciar su negocio digital.

Prosigue su relato señalando que "por las mismas conexiones llegué a contactarme con la Fundación She Is, entidad sin ánimo de lucro de Colombia dedicada a promover, integrar e implementar proyectos de equidad de género, emprendimiento e innovación social, liderado por mujeres, con enfoque especial en zonas vulnerables y de conflicto armado o de cualquier otra índole. Identifica y desarrolla un modelo de empoderamiento de mujer sostenible con valor económico y social, mediante herramientas de autonomía personal, emprendimiento de paz y educación empresarial, siendo la organización líder en cumplir con todo el ciclo de la cadena de valor global.

La fundación organiza "She Is Fórum" donde reúne en 3 días a las mujeres más importantes e influyentes de países en habla hispana de todo el mundo y allí quede seleccionada como Speaker para llevar mi mensaje de manera masiva a mujeres de distintas partes del mundo sobre: "El poder que tienen los medios de comunicación hacia la equidad de género y la transformación social en la nueva era".



She is Forum

She is forum es el foro más disruptivo e innovador que reúne experiencias globales hacia la equidad de género para el empoderamiento de la mujer durante 3 días. Permitiendo generar escenarios de liderazgo alrededor del mundo siendo una red que conecta e inspira a millones de personas.

La edición 2021 se extenderá desde el 28 al 30 de octubre.