Disney retrasa los estrenos de todas las películas de Marvel Studios

Disney retrasa todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel que estaban programadas para lanzarse en 2022 y también Indiana Jones 5.

Según lo que informaron desde el medio especializado Variety, los retrasos no tienen que ver con las recaudaciones, sino que dichas películas requieren más tiempo de producción para terminarse.

Dada esta noticia, los estrenos de las próximas películas quedarán de la siguiente manera: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" pasa del 25 de marzo al 6 de mayo; "Thor: love and thunder" pasa del 6 de mayo al 7 de agosto; "Black Panther: wakanda forever" cambia del 8 de julio al 11 de noviembre; "The Marvels" irá del 11 de noviembre al 17 de febrero de 2023; y "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" pasa del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de ese mismo año.

Al parecer, todos los cambios se deben a un efecto dominó causado por el cambio de fecha de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Por su parte, "Indiana Jones 5", que iba a aterrizar en los cines el 29 de julio de 2022, ahora lo hará el 30 de junio de 2023.

Además, Disney "removió del calendario" dos películas que aún no contaban con título y que estaban programadas para estrenarse el 28 de julio y el 6 de octubre de 2023, y adelantó otra del 10 de noviembre al 3 de ese mismo mes de 2023.

Así, Marvel Studios contará solamente con tres estrenos en 2022. Esto implica un fuerte retroceso respecto a 2021 que, a pesar de no haber lanzado cintas hasta julio, para diciembre se espera que sean cuatro los nuevos largometrajes del MCU: "Black Widow", estrenada el 9 de julio; "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos", estrenada el 3 de septiembre; "Eternals", a lanzarse el 4 de noviembre y "Spider-Man: no way home," programada para el 17 de diciembre.

Con respecto a la impactante noticia, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó la situación a Variety en la premiere de "Los Ángeles de Eternals": "Son cambios de producción y, como tenemos tantas fechas, podemos cambiar esas fechas".

La única película que no modifica su fecha de estreno es "Guardianes de la Galaxia Vol. 3". Por el momento, la película de James Gunn continúa teniendo previsto su lanzamiento para el 5 de mayo de 2023.