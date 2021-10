Se inauguró la séptima muestra de Arte + Sustentable

La muestra de Arte + Sustentable es una iniciativa que se realiza por séptimo año consecutivo, generando un espacio para que niños y jóvenes realicen obras de arte a partir de la reutilización de residuos recuperables. Su objetivo es invitar a la reflexión desde lo artístico, sobre los materiales que utilizamos a diario, la vida útil de los mismos y la posibilidad de la revalorización.

En el acto de apertura, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó: "Este espacio nos invita a la reflexión sobre los residuos que generamos y cómo debemos tratarlos. El mejor residuo es el que no se genera, pero una vez que está, debemos ser conscientes de la separación y de su reutilización. Vamos a ver más de 100 obras realizadas con materiales reciclados y restos de verdes, que son el resultado de un proceso de reflexión entre los docentes, los estudiantes y los profesionales del municipio que acompañaron el proceso".

"Es la séptima muestra consecutiva, esto tiene que ver con un crecimiento de la actividad, con el compromiso del Estado, y principalmente, con el interés ciudadano y de las escuelas que siempre nos reciben y abren las puertas. Aquí entienden que es importante trabajar con los más chicos y los jóvenes sobre el ambiente", concluyó.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, expresó: “Nos llena de alegría que la casa que cobije esta muestra sea el Complejo Cultural del Viejo Mercado. Sobre todo porque el año pasado no pudimos hacerlo, tuvo que ser una muestra virtual. Tiene mucho valor volver a encontrarnos hoy de manera presencial, con los chicos, las chicas y con la muestra en sí; para poder ver las obras de cerca y poder disfrutarlas más. Esta muestra forma parte de la agenda de los 140 años de Rafaela porque el cuidado del ambiente inculcado desde las pequeñas generaciones es muy importante”.

Seguido, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, dijo: “Estamos muy contentos acompañando la apertura de esta muestra. Más allá de lo que hoy podemos ver acá en la sala -de las obras hermosas y creativas que han hecho los chicos y las chicas- hay todo un trabajo y un proceso de fondo. La muestra es una oportunidad para que en cada aula se trabaje sobre la importancia de la separación de los residuos y de la recuperación. Esto permite que el mensaje llegue también a los hogares. Me parece importante destacar ese trabajo en las escuelas, con los docentes y los estudiantes que participan y que se siguen sumando con propuestas innovadoras y aprovechando materiales que no nos imaginábamos”.

La propuesta surge del trabajo articulado entre las Secretarías de Cultura, Ambiente y Movilidad y Educación de la Municipalidad de Rafaela a través del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el Liceo Municipal "Miguel Flores" y el Instituto para el Desarrollo Sustentable.

También estuvieron presentes Eugenia Eberhardt, responsable de Educación Ambiental, junto con las Promotoras Ambientales del IDSR, Patricia Heinzmann, coordinadora del Liceo Municipal Miguel Flores, Milena Santiano de la secretaría de Educación y las profesoras Daniela Caneva y Lucía Berman que también acompañaron el proceso. Además, participaron niños y docentes del Jardín de Infantes N° 218 "María Cristina Faraudello de Aimino".

Durante el evento se presentaron tres obras musicales. Fueron dos estudiantes de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, acompañados por su directora, Rosana Mondino.

La muestra se podrá conocer en las instalaciones del Centro Cultural del Viejo Mercado hasta el jueves 28 de octubre, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y también los días domingo de 17:00 a 20:00. Los sábados el establecimiento permanece cerrado.

La muestra se encuentra abierta para el público en general. Por su parte, las instituciones deberán programar las visitas grupales escribiendo a [email protected] o llamando al (03492) 504579.

Recordamos que hay más de 100 obras que involucran a 50 instituciones culturales y educativas (escuelas de nivel primario, secundario, terciario y especial), y más de 1250 estudiantes, que denotan no solo el trabajo artístico, sino también el compromiso ambiental de docentes e instituciones en relación al tema de los residuos. En la primera jornada ya asistieron 10 instituciones a visitar la exposición.