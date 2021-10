Gol de Copetti en el empate de Racing ante Unión en Santa Fe

SANTA FE, 20 (NA). - Racing, sin jugar del todo bien, rescató ayer un empate como visitante, al igualar 1 a 1 con Unión de Santa Fe por la decimoséptima fecha de la Liga Profesional en un partido disputado en el estadio "15 de Abril", antes de la asunción de Fernando Gago como su nuevo entrenador.

El equipo "tatengue" se puso en ventaja con un gol de Franco Calderón, a los 27 minutos del segundo tiempo, y en la misma etapa igualó Enzo Copetti, a los 34.

Con este resultado, Racing suma 23 puntos y está en la undécima colocación, mientras que el conjunto santafesino tiene una unidad menos y se ubica en el puesto 13.



OTROS PARTIDOS

Platense 1 (19' Tissera) vs Rosario Central 1 (30' L. Gamba), Patronato 3 (21' M. Ibáñez, de penal, 36' J. Arias y 92' Palavecino) vs Defensa y Justicia 3 (32' Pizzini, 46' Tripichio y 65' Rotondi). Jugaban: Central Córdoba - Vélez.



BOCA ANTE EL TOMBA

Boca buscará hoy una victoria que le permita acercarse al líder River cuando reciba a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará desde las 21:15 en el estadio Alberto J. Armando, contará con e arbitraje de Patricio Loustau, quien estará asistido por los jueces de línea Lucas Germanotta y Adrián Delbarba y será televisado por la señal deportiva de cable TNT Sports.



OTROS PARTIDOS. 14.30hs Arsenal vs Gimnasia LP, 16.45hs San Lorenzo vs Lanús, 19hs Estudiantes vs Atlético Tucumán, 19hs Banfield vs Huracán.



PRINCIPALES POSICIONES. River 36, puntos; Talleres 32; Boca 27; Lanús 27; Vélez 26; Estudiantes 26; Colón 26.