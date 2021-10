Hay día, fecha y horarios para la última del Apertura de Primera A

Este miércoles comenzará a jugarse la última fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, un torneo que fue apasionante en las últimas jornadas y que, en este 15ª capítulo, podrá seguir regalándonos emociones. 9 de Julio busca ser campeón y necesita ganar en la última fecha como visitante ante Brown para no depender del resultado de Argentino Quilmes, escolta a sólo un punto. El ‘Cervecero’ visitará a Peñarol y deberá ganar para esperar una mano del elenco de San Vicente, y gritar campeón. Ambos irán el próximo domingo, desde las 16hs.

También se podría dar un empate en el primer lugar, lo que llevaría a un desempate entre el 9 y Quilmes en cancha neutral. Para ello, los Julienses deberían perder con Brown y los Cerveceros igualar con Peña.



ASÍ SE JUEGA LA FECHA 15



HOY. 21.30 hs. Unión vs Atlético de Rafaela. Viernes 22/10. 21.30 hs. Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona, 22.00 hs. Ben Hur vs Bochófilo Bochazo. Domingo 24/10. 16.00 hs. Brown San Vicente vs 9 de Julio, Peñarol vs Argentino Quilmes, Deportivo Aldao vs Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs Talleres María Juana, Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado.



EN EL CIERRE, TRIUNFO DE SPORTIVO



En la noche del lunes se cerró la 14ª fecha del Apertura con la victoria de Sportivo Norte ante Talleres en María Juana por 4 a 2. Fue un encuentro que tuvo cuatro penales, todos convertidos. Los goles de la victoria fueron anotados por Oscar Maldonado (11m PT y 39m ST, de penal), Agustín Soria (23m PT, de penal) y Hernán Jara (31m PT, de penal). Para el local descontaron Lucas Flores (20m ST, de penal) y Alejandro Flores (44m ST).

En el encuentro de Reserva también ganó el Negro y lo hizo por 2 a 0.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 36, puntos; Arg. Quilmes 35; Libertad 29; Ben Hur 26: Ferrocarril del Estado 26; Dep. Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Peñarol 19; Brown 19; Sportivo Norte 18; Dep. Ramona 16; Dep. Aldao 14; Unión 12; Bochazo 14; Talleres (MJ) 8; Florida de Clucellas 6.