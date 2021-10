Nuevo capítulo de Inferiores en la B

El último sábado el torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa en nuevo capítulo. Por la segunda fecha, con Tiro Federal de Moisés Ville, La Hidráulica de Frontera y San Martín de Angélica con descanso, se dieron los siguientes resultados.Arg. Humberto 3 (Fabricio Astesana, Agustín Palavecino y Adrián Díaz) - San Isidro 0, Dep. Aldao 1 (Damián Burgos) - Independiente Ataliva 1 (Gabriel Negri), Dep. Bella Italia 2 (Bruno Lempert y Lucas Dayer) - Moreno de Lehmann 0.Arg. Humberto 4 (Leonel Peralta x 2, Federico Verceli y Lautaro Cinturión) - San Isidro 0, Dep. Aldao 2 (Uriel Iturre y Brian Pereira) - Independiente Ataliva 3 (Mateo Poncetti x 2 y Sebastián Sereno), Dep. Tacural 1 (Facundo Cravero) vs Sp. Roca 0, Dep. Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 0.Dep. Aldao 2 (Acuaro Milanesio y Lucas Cesano) - Independiente Ataliva 1 (Elías Hillarret), Dep. Tacural 1 (Camilo Perea) vs Sp. Roca 0, Dep. Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 2 (Tobías Bett y Lucas Ferrero).Dep. Aldao 5 (Thiago Marengo, Lisandro Rodríguez x 2, Brian Costamagna y Valentín Gauchat) - Independiente Ataliva 0, Dep. Bella Italia 0 - Moreno de Lehmann 5 (Jesús Gómez, Valentino Arias, Diego Martínez x 2 y Lisandro Vallone).Sp. Roca vs Dep. Bella Italia, Independiente Ataliva vs Dep. Tacural, San Isidro de Egusquiza vs Dep. Aldao, Tiro Federal Moisés Ville vs Argentino Humberto 1ª. Libre: Moreno de Lehmann.Atl. Esmeralda 1 (Nahuel Acosta) - Sp Santa Clara 5 (Joaquín Bocco x 2, Federico Parola x 2 y Santiago Bonetti), Dep. Josefina 0 - Arg. Vila 0, Zenón Pereyra 0 - Dep. Ramona 1 (Mateo Masuero), Def. de Frontera 2 (Lautaro Ñañez y Valentín Oliva) - Belgrano San Antonio 0.Atl. Esmeralda 0 - Sp Santa Clara 8 (Juan Suppo x 6, Rodrugo Funes y Benjamín Maffini), Dep. Josefina 4 (Mateo Yurua y Lautaro Galoppo x 3) - Arg. Vila 1 (Santiago Leyes), Zenón Pereyra 1 (Gastón Bruno) - Dep. Ramona 2 (Elías Vicedo Rico y Juan Pablo Salusso).Dep. Josefina 4 (Julián Cabrera x 2, Luis Ferreyra y Alexis Ledebur) - Arg. Vila 1 (Isaías Giménez), Zenón Pereyra 0 - Dep. Ramona 4 (Emanuel Molina, Máximo Balbo, Samuel Appendino y Juan Pablo Menardi), Def. de Frontera 4 (Nicolás Penayo, Facundo Ameza, Gabriel Bellotti y Mateo Casalis) - Belgrano San Antonio 0.Dep. Josefina 0 - Arg. Vila 1 (Valentino Bonsegundo Parra), Zenón Pereyra 0 - Dep. Ramona 2 (Xavier Burgos y Benjamín Gutiérrez).Dep. Ramona vs Defensores de Frontera, Argentino Vila vs Zenón Pereyra, Sp. Santa Clara vs Deportivo Josefina, La Hidráulica vs Atlético Esmeralda. Libre: Belgrano San Antonio.Bochazo 1 (Kevin Díaz) - Libertad EC 2 (Máximo Imhoff x 2), Atlético MJ - Florida de Clucellas, Dep. Susana 0 - Talleres MJ 1 (Mateo Galván), Juventud Unida 1 (Michel Villanueva) – Brown 2 (Javier Alegre x 2).Dep. Susana 0 - Talleres MJ 0.Bochazo 2 (Tiago Palma x 2) - Libertad EC 0, Juventud Unida 0 – Brown 1 (Mateo Favaro).Bochazo 3 (Agustín González x 2 y Lautaro Villalba) - Libertad EC 0, Dep. Susana 6 (Valentín Almeida x 3, Nicolás Werlen, Isaias Aguirre y Valentín Sánchez) - Talleres MJ 0, Juventud Unida 0 – Brown 2 (Mateo Rosa y Benjamín Albera).Talleres María Juana vs Juventud Unida Villa San José, Florida de Clucellas vs Dep. Susana, Libertad Estación Clucellas vs Atlético María Juana, San Martín de Angélica vs Bochófilo Bochazo. Libre: Brown San Vicente.