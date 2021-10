PREOCUPADOS POR EL CONTROL DE PRECIOS

BUENOS AIRES, 20 (NA). - En medio de las negociaciones por el congelamiento de precios, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) aseguró que tiene "voluntad" de llegar a un acuerdo, pero no con "instancias de definición unilateral", mientras criticó al Gobierno por no tomar en cuenta las propuestas presentadas por el sector.

"Frente a diversos encuentros con la Secretaría de Comercio Interior, la COPAL ratifica una vez más su voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo", indicó en un comunicado la entidad.

Sin embargo, advirtió que "en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios".

"En representación de 35 cámaras sectoriales y de más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas (IAB), PyMEs y economías regionales del país, la entidad sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector", señaló.

De ese modo, subrayó: "A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible".

Por otra parte, COPAL destacó que los datos del INDEC "evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general".

"Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%", manifestó.



TAMBIÉN LA UIA

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su "preocupación" por los controles de precios impulsados por el Gobierno.

En momentos en que se mantiene una fuerte puja entre el Gobierno y las empresas por la inflación, la central fabril se sumó a los reclamos lanzados desde las alimenticias enroladas en la COPAL.

La entidad encabezada por Daniel Funes de Rioja dijo que los representantes sectoriales y regionales analizaron en la reunión la evolución de la actividad y las perspectivas para el último trimestre del año.