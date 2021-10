Docentes públicos realizan hoy otro paro por 48 horas

Los docentes de las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe iniciarán este miércoles un paro por 48 horas y que tendrá continuidad mañana, en rechazo a la oferta del Gobierno de la provincia de un aumento del 17% en tres tramos, que elevó la suba anual al 52%. En tanto, días pasados, el gobernador Omar Perotti advirtió que no habrá una nueva propuesta.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) no aceptó el ofrecimiento que sube el salario un 10% en octubre, un 5% en diciembre y un 2% en enero del año que viene y en una asamblea decretó un paro de 24 horas que se cumplió la semana pasada con un alto acatamiento y otro para este miércoles y jueves.

El gremio ratificó la medida pese a que el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, anunció que no habrá negociaciones mientras haya paros de por medio, que no se liquidará el aumento a los sindicatos que no acepten la propuesta y que, además, se les descontará cada día no trabajado.

La misma propuesta fue aceptada por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), por lo que habrá clases en los colegios privados, y por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con lo cual la actividad en la administración central será la usual.

Con respecto a esta situación, el gobernador Omar Perotti se mostró firme sobre lo actuado por el Gobierno en las paritarias y al ser consultado sobre la medida de fuerza de la AMSAFE dijo que no habrá otra oferta y se mostró convencido de que "la magnitud de la propuesta realizada va en consideración de saber que tenemos un salario con poder adquisitivo importante". "Está puesto sobre la mesa lo mejor que tenemos para los sectores, pero tenemos que resguardar el equilibrio de una población que no está pasándola bien", completó el mandatario.



"NO SE SOLUCIONA

CON AMENAZAS"

Así como el gobierno provincial ratificó su propuesta paritaria inicial, el gremio docente se mantuvo firme en su decisión de realizar un paro de 48 horas durante esta semana, principalmente en reclamo por los tramos del aumento ofrecido. Según AMSAFE, las autoridades están empeorando el conflicto al amenazar a los trabajadores con no cobrar el aumento ni los días de paro. En diálogo con el programa La Mañana de UNO (de 7 a 9 por FM 106.3 La Radio de UNO) el secretario general de AMSAFE La Capital, Rodrigo Alonso, aseguró que el gremio viene exigiendo la convocatoria a la paritaria para discutir la propuesta del gobierno, para determinar qué se puede mejorar, y no solamente en el plano salarial, sino en las condiciones de trabajo. “Cuando hubo una propuesta paritaria se debatió, se mocionó, se votó, se definió. Indudablemente que la votación fue muy dividida, la de rechazar la propuesta paritaria. Es un rechazo que fue en los primeros días del mes de octubre; cuando el primer paro de 24 horas estuvo previsto para el 13 de octubre, o sea 13 días después; y la resolución también dice que si no hay una nueva propuesta para ser analizada se llevará adelante el paro de 48 horas los días 20 y 21; por lo tanto es una resolución en la que indudablemente toma una posición AMSAFE”, recapituló el representante de AMSAFE, asegurando que el mensaje es: “Llevamos un plan de lucha pero estamos abriendo el diálogo”. El paro de 24 horas realizado a mediados de mes tuvo un 100% de acatamiento de los trabajadores e incluyó movilizaciones a toda la provincia. “Nosotros creíamos que esa fortaleza el gobierno la iba a leer y que nos iba a convocar, y la verdad es que estamos viendo que el camino no es para solucionar el conflicto sino para profundizarlo”, evaluó Alonso. “Volvemos a hacer un llamado de atención al gobierno para que nos convoque en el ámbito paritario. Es mentira que no se puede convocar cuando hay paro, se puede cuando hay y cuando no hay. Hoy no hay paro por ejemplo y nos podrían haber convocado y se podrían haber acercado las partes”, dijo. “Estamos muy preocupados por esa situación y ante la falta de convocatoria indudablemente ratificamos el paro de 48 horas para mañana y el día jueves”.

Desde AMSAFE aseguran que se le dio tiempo al gobierno para convocar y que “se equivoca si entiende que la solución al conflicto es amenazando que van a descontar los días de paro, diciendo que no van pagar el aumento, diciendo que es la única y última oferta”. “Estamos sorprendidos por algunas afirmaciones, por ejemplo, la del ministro de Trabajo, que debería ser neutral y acercar a las partes, y lo único que están haciendo es profundizar el conflicto”, dijo Alonso.



CONCENTRACIÓN

Además de esta nueva medida de fuerza, desde AMSAFE anunciaron un acto con concentración frente al Ministerio de Educación a partir de las 10.30hs de este miércoles. También, a través de sus redes sociales, reafirman que sus reclamos giran en torno al "aumento de salarios, condiciones dignas para enseñar y aprender, solución de los problemas de Iapos y blanqueo de todas las sumas".