Otros 7 casos en Rafaela

Luego de los 20 casos registrados durante el fin de semana, y después de que el lunes no se notificaran nuevos contagios, este martes la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 7 positivos de coronavirus en Rafaela, que de esta manera llegó a los 14.808 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 28 son activos, 84 los aislados y 14.460 los recuperados. En tanto, por 40ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, siendo 230 los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de esta enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", la cartera sanitaria local informó que no se contabilizan pacientes Covid-19 positivos internados. Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 56 nuevos afectados de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 469.740, y otras 5 muertes para un total de 8.596 víctimas fatales. Rosario registró 25 contagios, mientras que también se notificaron 5 en San Carlos Centro, 3 en Santa Fe, 2 en Reconquista y 1 en Álvarez, Ambrosetti, Arroyo Seco, Cañada Rica, Capitán Bermúdez, Coronel Domínguez, Frontera, Granadero Baigorria, Lanteri, Los Quirquinchos, Roldán, Santo Tomé, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez. En la provincia, 460.388 ya se recuperaron de la enfermedad y 756 son pacientes activos. Y de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas hasta el momento es de 4.604.057, de los cuales 2.515.051 personas recibieron una dosis y 2.082.836 las dos.



MÁS VACUNAS

La Dirección Regional de Salud informó ayer que se recibieron para el vacunatorio de nuestra ciudad, otras 7.020 dosis de la vacunas Pfizer para continuar, desde hoy, con el plan de vacunación contra el Covid-19 en los puestos de vacunación. En tanto, mañana estarán llegando 2.710 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca para completar esquemas de vacunación. Las mismas se distribuirán de la siguiente manera: Rafaela 240 dosis, Frontera 980, María Juana 470, Sunchales 280 y Humberto 150, entre los principales efectores.



VARIANTE DELTA:

HAY 99 ACTIVOS

En los últimos diez días los casos de Covid provocados por la variante Delta subieron en la provincia de Santa Fe. De representar el 10% del total ahora son alrededor del 40%, según datos oficiales, con un número bajo de contagios en general. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, confirmó esa información en las últimas horas. La mayoría de las muestras que Santa Fe envía para ser secuenciadas, y así conocer a qué variante pertenecen, se estudian en el Instituto Malbrán en Buenos Aires. En tanto, el grupo de científicos rosarinos que también hace vigilancia de variantes, detectó que alrededor del 30% de las muestras analizadas por ellos ya pertenecen a Delta. En la región, por el momento, sigue siendo mayoritaria la variante Manaos. Según información del Ministerio de Salud provincial los confirmados de haberse contagiado con Delta son actualmente son 53 personas cuando en la primera semana de octubre eran 33. Los casos activos en Santa Fe provenientes de esta mutación ascienden a 99. También trepó, significativamente, el número de sospechosos de estar contagiados por esta mutación del Sars Cov 2. En este momento hay 113 casos en estudio cuando diez días atrás eran 27. De los sospechosos, y sin nexo epidemiológico (es decir, aquellos en los que no se puede establecer contactos con viajeros) 96 pertenecen a las localidades de Rosario, Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Oliveros, Recreo y Santa Fe capital. Aunque la cantidad de contagios diarios sigue siendo baja, en la provincia se registra en los últimos días una suba de positivos de Covid con distintas variantes. En el medio de las aperturas de actividades se observa una flexibilización de los cuidados preventivos y por eso los especialistas piden que no deje de usarse el barbijo y se mantengan las medidas de distanciamiento, lavado de manos frecuentes y ventilación de los ambientes. Piden además que ante un cuadro con alguno de estos síntomas: congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor corporal, malestar estomacal, malestar general la persona se aísle y solicite un hisopado para descartar o confirmar Covid.