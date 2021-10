La economía argentina sufre una crisis de tal magnitud que camina al borde de un precipicio cuya profundidad se desconoce. Un gobierno confundido cuyo Presidente confió alguna vez a un importante medio de referencia para sectores financieros internacionales que no necesitaba un programa económico para conducir el país y consagró el modelo del "vamos viendo" como política de Estado, o al menos de su concepción de estado (en minúsculas).El Ministerio de Economía argentino solo se ocupa de la relación con el FMI pero poco hace por sembrar un sistema que corrija las distorsiones e inconsistencias que hunden a la mitad de la población en la pobreza y la miseria. Cabe aclarar que solo se ocupa porque de resultados nada hay, un ministro que habla lento y se deslinda de responsabilidades todo el tiempo, sin ningún nivel de autocrítica. Ahora la jefa del FMI reclama un programa económico que Fernández no tiene ni se interesó en diseñar y buscar consensos. Ante este planteo, un gobierno sin ideas sale a calmar a los auditores del Fondo Monetario con la propuesta de convocar a oposición, empresarios y trabajadores después de las elecciones en busca de un acuerdo que permita dar una señal de seriedad en un país caótico. O para compartir las culpas de una gestión sin aciertos.Mientras el Gobierno y alguna entidad empresaria destacan la recuperación de un conjunto de variables económicas como aumentos de producción en tal o cual sector, el kirchnerismo en el poder saca a relucir el látigo para obligar para obligar a los fabricantes de 1.650 artículos a aceptar congelar los precios por 90 días.En esta campaña en la que el Presidente anda diciendo sí a esto no a aquello, la economía real comienza a padecer los efectos de medidas inconsistentes que amenazan ese principio de reactivación en especial de la industria. No es un secreto la problemática de la escasez de dólares, que no solo se utilizan para pagar deuda externa sino también importaciones de insumos necesarios para las fábricas manufactureras.Las nuevas restricciones que aplicó el Banco Central a la operatoria con dólares financieros, provocará que aumenten los precios de todos los productos que tienen insumos importados, estimó a comienzos de este mes el economista Fausto Spotorno. La autoridad monetaria modificó el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones, los que durante octubre se deberán cursar recién a partir del despacho a plaza de los bienes.De acuerdo con economistas y analistas financieros, las nuevas medidas responden a la escasez de divisas y anticipan que el cepo provocará un crecimiento en la brecha y no una disminución. Referentes empresariales, por su parte, expresaron preocupación y advirtieron que el nuevo esquema podría implicar complicaciones en la producción.En este escenario, las medidas dispuestas por la autoridad monetaria impide el normal ingreso al país de diverso productos, como neumáticos, repuestos de autos y maquinaria agrícola o directamente insumos industriales. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Ricardo Salomé, advirtió esta semana sobre la fuerte baja en la cantidad de patentamientos y el efecto negativo por la caída de poder adquisitivo, por lo que pidió asistencia al Gobierno. Al no haber dólares, el Gobierno restringe las importaciones, indicó el representante del sector que además reconoció que la industria automotriz retrocedió más allá del 2005 en cuanto a patentamientos.El ensamble de electrónicos y electrodomésticos depende de componentes importados.Así los problemas en la oferta de diversos productos y las cadenas productivas de las industrias ya impactan en el empleo. El ensamble de electrónicos y electrodomésticos depende de componentes importados. La empresa Brightstar, adquirida por Mirgor, anunció el cierre temporal de su planta en Tierra del Fuego, por falta de kits y anticipó que no renovará 450 contratos. Evidentemente no es por acá.