Reunión por Ordenanza para modificar compra directa

Se llevará adelante este miércoles por la mañana una reunión en el Concejo Municipal, entre los ediles y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo y la Directora de Compras, Noelia Chiappero, en virtud de poder conversar acerca del proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo para modificar la Ordenanza de contabilidad N° 3090, que prevé en el Art. 48 la contratación directa en algunos casos que se consideran excepcionales.

La Ordenanza N° 3090 lleva muchísimos años en vigencia y desde el Ejecutivo local, de acuerdo a las demandas de estos tiempos y con muchas situaciones cotidianas que antes no existían, fundamentan la necesidad de modificación; uno de los planteos más comunes que los funcionarios hacen, es que por ejemplo, al tener que contratar el Municipio muchas cuestiones vinculadas a lo informático o tecnológico a través de los procesos de licitación, se generan inconvenientes en la celeridad con la que se necesita poder dar respuestas. Muchos de los insumos informáticos que utiliza el Estado rafaelino están dolarizados, con lo cual, los presupuestos van quedando desactualizados y precisamente los procesos burocráticos hacen que no se llegue a comprar lo que se había presupuestado.

El Concejo, deberá analizar este proyecto, dado que en muchas ocasiones es el Cuerpo Legislativo el que debe votar modificaciones presupuestarias o de compra directa; de hecho la actual Ordenanza-Decreto de compra directa, tiene muchos artículos que contemplan excepciones al sistema de contratación de la licitación sea privada o pública: Varios de los incisos no se modificarán, sino que se están contemplando situaciones que apuntan a la modernidad.

Otra diferencia con la Ordenanza original, es que estaba prevista la adquisición de bienes que sean de producción exclusiva de una persona (monopolio, oligopolio) y solo hacía referencia a los bienes; en el nuevo proyecto, se incluyeron a los servicios.

Asimismo, otra de las situaciones contempladas, tiene que ver con algunos materiales que muchas veces se necesitan para la obra pública y a veces hay escasez o es difícil en el mercado conseguir determinadas cantidades porque hay desabastecimiento, por eso necesitan ser incluidas para ser contratadas de forma directa. Todos estos aspectos, se dialogarán este miércoles desde las 8, entre concejales y funcionarias del DEM.