“Un gobierno que está dispuesto a rifar todo con tal de obtener un voto más…”

El ex ministro de Economía del macrismo, Alfonso Prat Gay, visitó Rafaela en la jornada de ayer en el marco del encuentro que Juntos por el Cambio llevó adelante en nuestra ciudad, donde participaron los candidatos nacionales por Santa Fe, Carolina Losada, Mario Barletta y Dionisio Scarpín y los candidatos a concejales, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy. Además, estuvieron candidatos de otras localidades de la región.

“El compromiso de los que se suman es lo que empieza a ser la semilla del cambio en la Argentina. Durante muchísimo tiempo primó la indiferencia de los justos, como decía Juan Pablo II y cuando uno se corre del lugar en política, ese vacío se llena enseguida y creo que se ha ido llenando por valores que no son los nuestros”, señaló Prat Gay.

“El gobierno de Cambiemos fue el primer gobierno de retorno a la democracia, que bajó la presión impositiva, eso nos generó muchísimos desafíos fiscales y que hoy con el diario del lunes muchos apuntan a que no pudimos reducir el déficit fiscal, pero la visión que teníamos nosotros es que hay que bajarle el pie del cuello al productor, -pequeño, mediano y grande-, y hay que darle rienda suelta a esa productividad y creatividad. Es difícil de explicar toda esa potencialidad que tiene Argentina y que después no es llevada a la práctica; tendríamos que estar compitiendo con el resto del mundo”, apuntó el ex funcionario nacional.

Prat Gay, afirmó que “hay dos valores esenciales sobre los que no vamos nunca a claudicar: la educación y el trabajo. El trabajo lo que implica, es el gran desafío de la transición del plan social al trabajo digno; creo que el pueblo ya se ha dado cuenta de que el plan social era una manera de curar, pero no era una manera de crecer juntos y ese es el desafío que tenemos por delante. Me entusiasma ver que hasta incluso el Frente de Todos, se ha dado cuenta que con el plan social no alcanza”.

El ex ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri, analizó las medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández luego del resultado en las PASO y señaló: “Creo que lo vemos como en una vidriera, un gobierno nacional que quedó muy sacudido después de las PASO, muy aturdido y sin rumbo. Las decisiones que han ido tomado son consecuencia de esa falta de rumbo y de esa pelea interna. Nosotros no participamos de esa discusión ni de ese espacio; nosotros seguimos adelante por nuestro propio camino, de cara a la gente y explicando cuáles son nuestras propuestas, pero por supuesto, muy preocupados por el rumbo que ha tomado el gobierno, que está dispuesto a rifar todo con tal de obtener un voto más y poniendo recursos que no tienen para directamente sobornar y comprar el voto”.

“Sabemos muy bien que al pueblo no hay que subestimarlo, el votante sabe mucho más que sus gobernantes y lo que les decimos cuando se acercan en la calle, es que agarren el bolsón, agarren el plan, pero en el cuarto oculto son ustedes y nadie los está presionando ni filmando, creo que esto es lo que va a suceder el 14 de noviembre. El 14 de noviembre tenemos la posibilidad de recuperar el futuro y este es un gobierno que ha gobernado siempre en el presente, que nos encerró porque no tenían ninguna estrategia mejor que esa; nos encerró a nosotros y liberó a los presos, eso era parte de su estrategia. Me parece que ha tenido su resultado en las urnas, pero ahora lo único que ofrecen es llegar al 14 de noviembre como sea, para que la señora Cristina Fernández de Kirchner no pierda el quórum y por lo tanto tenga sus causas judiciales más ordenada”, afirmó Prat Gay en su visita a Rafaela.

Mientras tanto, en el marco de la campaña con vistas a las elecciones generales del 14 de noviembre, Gustavo Armando, agropecuario y empresario rafaelino, recibió ayer a los candidatos Losada, Barletta y Prat-Gay, Viotti y Sagardoy en su cabaña, en las afueras de la ciudad, donde observaron el trabajo de los tambos y debatieron sobre la realidad del sector.