El anhelo de transformar la comunidad en polo productivo

POR MARILÚ COLAUTTI



Tal como lo hemos hecho con otros jefes comunales hoy hemos entrevistado al titular de la Comuna de Humberto primo, un joven dirigente que incansablemente gestiona para favorecer el desarrollo y progreso de la población que conduce.

Seguidamente sus respuestas



LOGROS EN LA GESTIÓN



En relación a este tema puso especial énfasis en señalar que "hay muchos proyectos de los cuales personalmente me siento muy orgulloso del trabajo que venimos realizando, pero si tengo que elegir puedo mencionar especialmente dos.

"Por un lado, el ordenamiento y profesionalización de la administración comunal. Hemos trabajado incansablemente para ordenar las cuentas, dar solución a problemas de muchos años y construir una gestión eficiente que nos permite hacer y proyectar a largo plazo. Además de capacitar a nuestros empleados, nos unimos a profesionales jóvenes y creamos alianzas con empresas que son nuestra guía técnica ante cada obra o proyecto.

"Por otro lado, un enorme logro para mi es la confianza que construimos con nuestra comunidad. Gracias a la gestión permanente, el diálogo y el manejo responsable y serio de los recursos, los humbertinos se dieron cuenta que las obras realmente pueden hacerse. Hemos tenido muy poco porcentaje de oposición a los trabajos que realizamos estos años. Por el contrario, nuestra comunidad siempre se mostró en apoyo, dispuesta a pagar su plan de cuotas y entendiendo que el esfuerzo conjunto es lo único que nos permite crecer.



LAS OBRAS NECESARIAS



Consultado acerca de las obras que requiere la comunidad puntualizó " en el ejido urbano necesitamos seguir avanzando en la construcción de obras de ripio y cordón cuneta, pavimento, cloacas e iluminación. Desde el inicio de la gestión llevamos 11 cuadras de ripio y cordón cuneta, 4 de pavimento, 1300 metros de cloacas y más de 600 equipos de iluminación led, contabilizando recambio e instalaciones nuevas. Todo esto sin dudas tiene que continuar como proyección de servicios básicos.

"Por otro lado, en el sector rural necesitamos consolidar una red de ripio y arenado que nos permita no sólo sacar la producción diariamente, sino sobre todo garantizar la escolaridad y la accesibilidad y permanencia de las familias que viven en el campo. Para ello solicitamos en reiteradas oportunidades el apoyo del Ministerio de Producción y la Dirección Provincial de Vialidad, gestión que sostendremos de manera incansable.

"En última instancia, hay dos obras fundamentales para nuestra comunidad que escapan totalmente a las posibilidades de financiación de una Comuna: el desvío de tránsito pesado, y la red de gas natural.

"En el primer caso la petición lleva ya varios años, inició durante el mandato del profesor Julio Córdoba en el año 2017. "Seguimos trabajando y reclamando esta obra que es importantísima para descongestionar el ejido urbano, cuidar nuestras calles y mejorar nuestro tránsito.

"En el segundo caso, solicitamos en reiteradas oportunidades ser incluidos en el proyecto de ampliación del Gasoducto Regional Centro II, que abarca localidades muy cercanas con incluso menores condiciones de desarrollo que nuestra comunidad. Estamos convencidos que es posible, y que si bien es un camino de gestión que hay que sostener, los humbertinos merecemos pensarnos en el largo plazo como un polo productivo, seductor para la radicación de empresas y generación de puestos de trabajo privados que impulsen y desarrollen nuestro pueblo.





¿Cuántas de ellas están con posibilidades de concreción?



En cuanto a la posibilidad de concreción consideró que "creo que las obras con mejores perspectivas de concreción son, de manera obvia, las que dependen de los humbertinos. Aquellas que podamos realizar de manera independiente y autofinanciada no tienen impedimento alguno. Respecto a las demás obras que mencioné tenemos un buen diálogo con las autoridades de turno. En algunos casos está más avanzado que en otros, pero creemos que la única forma de alcanzarlas es golpeando puertas y sosteniendo las gestiones.



CULTURA



Consultado acerca de la marcha de la actividad cultural que impulsa la Comuna, se refirió con gratificación acerca de los emprendimientos en marcha, señalando que "nuestro equipo de cultura supo construir y adaptar una propuesta de gran valor local a las condiciones que la pandemia impuso, mediante la virtualidad o presencialidad con aforos muy reducidos. "Por destacar una, en este contexto surgió el programa televisivo “HTv”, que incluye tres segmentos: “Con vos, con todos”; “Generación H”; y “Mundo Peke”. Todos ellos con contenido pensado y creado por humbertinos, para las familias de nuestro pueblo. El programa, de edición bimestral y transmitido por el canal local, propone información sobre nuestra historia, nuestros personajes y nuestra cultura, testimonios de referentes, comercios e instituciones, y contenido para adolescentes y niños. Familias y colaboradores se sumaron a este desafío que llegó a todas las casas de Humberto, y a través de nuestro canal de YouTube.

“Historias y anécdotas de Humberto Primo” es otro proyecto de gran valor que estamos desarrollando. Consiste en un libro donde cada humbertino que tenga una historia, un refrán, algo para contar sobre el pasado o presente de nuestro pueblo, pueda compartirlo de forma manuscrita. Queremos rescatar nuestras voces y construir juntos la historia de nuestra comunidad. ¡Ya vamos por el segundo tomo!

"Hoy nuestras políticas de promover un gobierno más abierto, no son ajenas al área de cultura. Por medio de la transparencia y colaboración intentamos agregarle valor a la diversidad cultural que existe en nuestro pueblo por medio de la participación ciudadana, logrando obtener el resultado de una cultura viva y comunitaria"



¿La pandemia afectó mucho el desarrollo humbertino?

Con satisfacción afirmó "puedo decir con orgullo que no. Desde el inicio de la pandemia, además de acompañar a los humbertinos con más necesidades, la obra pública no se vio paralizada. Pudimos cumplir con los plazos propuestos y ejecutar aún más trabajos. Esto no hubiese sido posible sin el trabajo y compromiso de todos y, una vez más, las cuentas públicas ordenadas.



Declaración de ciudad

Al consultársele por este proyecto que hace un tiempo viene acariciándose manifestó "estamos elaborando con mucho fundamento nuestro proyecto. Investigando, recopilando información y estando en contacto con otras Municipalidades. "Para nosotros es importante anticiparnos, poder programar y diseñar el desarrollo de nuestra comunidad en base a nuestro indefectible crecimiento. No queremos que nos tome con falta de preparación o sin estrategias, y creo profundamente que los humbertinos entendieron esta necesidad. Para nosotros ser ciudad implica muchísimo más que el flujo de dinero, un Concejo Deliberante o un mandato más prolongado. Para nosotros es sinónimo de diseñar, programar, proyectar, de sentar bases sólidas y de anticiparnos a los hechos".