Los 62 años del Radio Club

Recientemente se cumplió el sexagésimo segundo aniversario del Radio Club Rafaela, el 14 de octubre de 1959, por iniciativa de un grupo de radioaficionados, que ante la necesidad de agruparse, fundaron el Radio Club Rafaela. En aquel tiempo no se contaba con sede propia, por lo que fue en un taller, propiedad de Elido Morales donde se designó una Comisión Directiva transitoria por un lapso de 3 meses, que se encargaría de los trámites previos.

Seguidamente se gestionó con el Club Atlético de Rafaela, entidad que cedió provisoriamente una habitación debajo de las tribunas de la cancha de fútbol, cerca de los vestuarios de los jugadores. Las instalaciones del club eran ideales ya que poseía las altas torres de iluminación, lo cual permitía colocar las antenas radiotransmisoras. Posteriormente el Club Atlético otorgó la posibilidad de ocupar un altillo en la sede social de calle Urquiza y Dentesano, y más adelante, se procedió al traslado a un sector del frontón.

El 26 de febrero de 1981, la Municipalidad de Rafaela, que en ese momento encabezaba el intendente Juan Carlos Borio, donó un terreno de 825 mts2 en la calle Pedro Pfeiffer 485, adecuado para el emplazamiento de las antenas. La primera construcción se llevó a cabo con lajas de cemento, que habían pertenecido a una verdulería que estaba ubicada en Av. Aristóbulo del Valle, de nuestra ciudad. Con el paso de los años, gracias a mucho esfuerzo, se pudo ampliar la sede institucional. En la actualidad las instalaciones cuentan con racks individuales para la transmisión, salón para usos múltiples (S.U.M), cocina, baño, secretaria, recepción, biblioteca, parque y un shelter donado en 2021 por la empresa Telecom.

Muchas son las acciones que se realizaron en la institución, en emergencias, actividades de radiocomunicaciones, concursos nacionales e internacionales, activaciones, entre otras. Por ley nacional, la actividad de los radioaficionados es considerada de defensa nacional en caso de conflictos externos. De esta manera, desde la década del 70, la institución pertenece a la red de observadores del aire, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina correspondiente al grupo 1 de vigilancia Aérea. En 1978, radioaficionados de todo el país fueron convocados para prestar colaboración en el conflicto del Canal de Beagle, donde varios socios locales tuvieron una destacada labor.

El Radio Club Rafaela LU6FE integra la Junta Municipal de Protección Civil Municipal, habiendo tenido que actuar en varias oportunidades en nuestra ciudad, aportando conocimientos, equipos y hombres en distintos eventos deportivos, accidentes y siniestros. En otras circunstancias se prestó apoyo radial en situaciones como el terremoto de México , el tornado de San Justo, el recordado accidente ferroviario ocurrido en Sa Pereyra (1978), entre otros.

El Radio Club Rafaela conformó el primer equipo de seguridad en el autódromo, realizando comunicaciones por handys de VHF, en diferentes competencias automovilísticas. Actualmente brinda apoyo de comunicaciones por radio colaborando conjuntamente con los distintos organismos que integran la Junta de Protección Civil Municipal de Rafaela. Anualmente se presta colaboración durante el desarrollo de la maratón 21K.

Cabe destacar que la entidad puso al servicio de la radioafición las estaciones repetidoras de Santa Fe (147.120), Rafaela (147.270) y Esperanza (147.315).

Todos los años se dicta el curso de radioadicionado, orientado por todas aquellas personas que desean iniciarse en el camino de los radioaficionados.

El Radio Club Rafaela LU6FE cuenta hoy con el apoyo de la Comisión Directiva, que encabeza como presidente Elvio Varela, y además por dos sub comisiones: Sub Comisión Técnica y Sub Comisión de Concursos en constante apoyo y dedicación a seguir fomentando las tareas de la Radioafición.

Muchos fueron los radioaficionados que llevaron adelante la institución durante estas seis décadas de historia. Es por ello que recordamos especialmente a Juan Carlos Villalba (fallecido en mayo de 2021) y Darío Przybyl (fallecido en mayo de 2020) dos entrañables amigos y fieles colaboradores que lucharon por el crecimiento de la institución. A ellos y todos los que no están, nuestro agradecimiento y respeto.

Y agradecemos a todos los que siguen día a día haciendo que nuestro querido Radio Club siga vigente.