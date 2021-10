La “Crema” se prepara para su penúltimo viaje en la temporada

Atlético de Rafaela volvió a los trabajos luego del encuentro del pasado viernes con derrota ante Barracas Central en el Monumental, por 2 a 0. Se entrenó en la mañana de ayer en el predio del Polideportivo del Autódromo, donde hubo ejercicios físicos y trabajos con pelota en espacios reducidos.

Pensando en lo que será su próxima presentación, su penúltimo viaje del año el viernes en Mendoza ante Independiente Rivadavia, y esperando cuanto antes que este torneo llegue a su fin, el entrenador Walter Otta volvería a utilizar la formación que dispuso en las últimas presentaciones.

De esta forma, un probable 11 titular para visitar a la Lepra mendocina, este viernes a las 21.10hs (televisado por TyC Sports) seria con Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.

La segunda rueda de la temporada 2021 se le volvió cuesta arriba a la ‘Crema’, que desde entonces viene deambulando por los últimos puestos de la tabla de la zona B. Sumado a este pobre presente futbolístico, el historial no acompaña para lo que viene.

Atlético se enfrentó con Independiente Rivadavia en 16 oportunidades de las cuales sólo ganó 4, empataron 5 y las tras 7 fueron para los mendocinos. En Mendoza, la ‘Crema’ nunca le pudo ganar, sumando 2 empates y 5 derrotas.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA 30



ZONA A. Domingo 17/10. Alte Brown 1 – Dep. Maipú 0, Chacarita 1 – Quilmes 3, Nueva Chicago 1 – Agropecuario 2. Lunes 18/10. Riestra 0 – Gimnasia (Mza) 0, Atlanta 0 – Tigre 0. Jugaban. Belgrano vs Estudiantes RC, San Martín T vs Temperley, Mitre (SdE) vs Alvarado.



ZONA B. Viernes 15/10. Def. de Belgrano 1 – Güemes (SdE) 0, Atlético de Rafaela 0 – Barracas Central 2. Sábado 16/10. Brown (A) 1 – Gimnasia (J) 1, Santamarina 1 – Almagro 1. Domingo 17/10. Independiente Rivadavia 2 – All Boys 2, Brown (PM) 1 – Instituto 1, San Martín (SJ) 4 – Tristán Suárez 0. Lunes 18/10. San Telmo 0 – Dep. Morón 1. Martes 19/10. 21.10hs (TyC) Villa Dálmine vs Ferro.