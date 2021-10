En Santa Fe, Unión recibe a Racing

SANTA FE, 19 (NA). - Racing, que vive un presente complicado en cuanto a lo futbolístico, visitará este martes a Unión de Santa Fe que intentará continuar por la senda de la victoria en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga Profesional.

El encuentro se llevará a cabo desde las 16:45 en el estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Jorge Baliño, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea José Castelli y Maximiliano Castelli, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



ASÍ SE JUEGA LA FECHA. HOY.14.30hs Platense vs Rosario Central, 19hs Patronato vs Defensa y Justicia, 21.15hs Central Córdoba vs Vélez. Miércoles 20/10: 14.30hs Arsenal vs Gimnasia LP, 16.45hs San Lorenzo vs Lanús, 19hs Estudiantes vs Atlético Tucumán, 19hs Banfield vs Huracán, 21.15hs Boca vs Godoy Cruz. Jueves 21/10: 14.30hs Argentinos vs Colón, 16.45hs Newell's vs Aldosivi, 19hs Independiente vs Sarmiento, 21.15hs Talleres vs River.



Las probables formaciones:



Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Nardoni, Mauro Pittón, Gastón González; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Gustavo Munúa.



Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez o Fernando Prado, Eugenio Mena; Aníbal Moreno; Carlos Alcaraz, Matías Rojas, Tomás Chancalay; Lisandro López y Enzo Copetti. DT: Claudio Úbeda.