En el Femenino, goleada de Atlético en el clásico

El Torneodedepuso en disputa su segunda capítulo, instancia en la cual hubo encuentros en cancha de Sportivo Norte.En Primera,en el clásico. Los goles para la victoria de la Crema fueron anotados por Gimena Córdoba, Eliana López (2) y Rocío Albornoz.En otros de los juegos principales,, gracias los goles de Agostina Díaz, Jésica Hug y Evelyn Spahn.Por otro lado,. Los goles fueron aportados por Edith Montenegro, Sol Fernández, Gimena Cecotti y Yoana Taborda.Atlético de Rafaela 1 – 9 de Julio 0, Argentino Vila 0 – Ferro Dho 2, Dep. Libertad 2 – Sportivo Norte 1.9 de Julio vs Dep. Libertad, Ferro Dho vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Ben Hur. Libre: Argentino Vila.Atlético de Rafaela 4, puntos; Sportivo Norte 4; Dep. Libertad 3; 9 de Julio 3; Ferro Dho 3; Ben Hur 0; Arg. Vila 0.