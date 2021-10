Todo lo ocurrido en Inferiores A

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol, ​​en la Primera A, puso en disputa su tercer capítulo. A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco.



Quinta División: Unión 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Franco Villalba), Sportivo Norte 6 (Jorge Peralta, Gabriel Gorosito x 2, Agustín Duarte y Agustín Suárez x 2) - Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 1 (Ignacio Mendoza) - Dep. Libertad 1 (Tomás Vainstub), Peñarol 2 (Martín Giusta y Bruno Bahl) - Argentino Quilmes 0, Ben Hur 0 - 9 de Julio 0.



Sexta División: Unión 2 (Uriel Funes y Francisco Andreo) - Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 1 (Kevin Domínguez) - Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 3 (Santino Stricker, Agustín Lorenzatti y Máximo Galván) - Dep. Libertad 1 (Joaquín Reynoso), Peñarol 1 (Joel Bonifacio) - Argentino Quilmes 3 (Federico Rodríguez x 3), Ben Hur 2 (Facundo Góngora y Thiago Moneghessi) - 9 de Julio 2 (Lionel Ledesma x 2).



Séptima División: Unión 2 (Julián Villarruel x 2) - Ferrocarril del Estado 2 (Luciano Córdoba y Luca Zbrun), Atlético de Rafaela 2 (Marcos Mendoza x 2) - Dep. Libertad 0, Ben Hur 2 (Agustín Cassina y Camilo Alberto) - 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz).



Octava División: Unión 2 (Matías Bertero e Ignacio Oggero) - Ferrocarril del Estado 1 (Mateo Balbezón), Sportivo Norte 1 (Yair Córdoba) - Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 0 - Dep. Libertad 3 (Brian Crespín x 2 y Mirko Avenatti), Peñarol 1 (Eduardo Chiessa) - Argentino Quilmes 0, Ben Hur 3 (Mateo Spila, David Quinteros y Bautista Ferreyra) - 9 de Julio 0.



Novena División: Unión 1 (Valentín Milanese) ) - Ferrocarril del Estado 1 (Bruno Vulpetti), Sportivo Norte 5 (Ezequiel Espíndola, Lucas Quiroga, Gabriel Fenllian, Thiago Stefano y Maxi Duarte) - Independiente San Cristóbal 1 (Juan Algañaras), Atlético de Rafaela 1 (Octavio Gadler) - Dep . Libertad 0, Ben Hur 0 - 9 de Julio 0.



Pre-Novena: Unión 3 (Freddo Bonazza x 2 y Cristian Gómez) - Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 6 (Felipe Soperez x 4, Facundo Gramaglia y Nahuel Sanabria) - Dep. Libertad 1 (Gino Botto), Ben Hur 0 - 9 de Julio 1 (Juan Ante).



Categoría 2009: Ferrocarril del Estado 0 - Unión 1 (Facundo Ortega), Independiente San Cristóbal 0 - Sportivo Norte 1 (Eusebio Basualdo), Dep. Libertad 0 - Atlético de Rafaela 1 (Denis Stracqualursi), Argentino Quilmes 0 - Peñarol 2 (Ramiro Contreras x 2), 9 de Julio 1 (Román Castañera) - Ben Hur 1 (Bautista Esborraz).



Categoría 2010: Ferrocarril del Estado 0 - Unión 1 (Enzo Enrique), Independiente San Cristóbal 2 (Máximo Caravario x 2) - Sportivo Norte 1 (Tomás Sosa), Dep. Libertad 0 - Atlético de Rafaela 2 (Adriano Gandín x 2), 9 de Julio 0 - Ben Hur 3 (Agustín Imoberdorf x 2 y Alfonso Bessone).



Próxima fecha (4ª): Deportivo Libertad vs Peñarol, Independiente San Cristóbal vs Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Unión, 9 de Julio vs Argentino Quilmes.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.