Conmoción por la muerte de una promesa de los All Blacks

La cuenta oficial de la Federación de Rugby de Nueva Zelanda confirmó que la promesa del rugby de ese país, Sean Wainui, falleció producto de un accidente de tránsito.

Según fuentes policiales, el auto que circulaba por las calles de la ciudad de Omanawa se estrelló contra un árbol y la muerte del jugador fue instantánea.

En el vehículo solo viajaba él, lo que indicó que no hubo otros heridos involucrados.

Más tarde la noticia fue anunciada por la cuenta de Twitter de los All Blacks, selección en donde Sean jugaba en las inferiores y pudo disputar diez partidos.

Desde la cercanía del deporte indicaban que el jugador era un joven con mucho talento y una promesa que estaba creciendo a pasos agigantados.

"Estamos desconsolados en este momento. Sean, fuiste una inspiración y nunca serás olvidado", publicaron desde la cuenta de Twitter de los All Blacks.

En 2016 comenzó su carrera en la liga neozelandesa con los Canterbury Crusaders y en 2018 tuvo un salto muy importante hacia los Chiefs, franquicia del Super Rugby.

Desde ese momento fue figura y hasta tuvo la oportunidad de marcar cinco tries en un mismo partido. Esto se trató de un récord para la competencia. Actualmente también formaba parte del equipo Plenty.

"La muerte de Sean afectará profundamente a todo el mundo del rugby, especialmente a sus compañeros del Bay of Plenty y los Chiefs, compartimos su dolor y su conmoción", señaló el director ejecutivo de NZR, Mark Robinson.

Esta dolorosa pérdida repercutió en todo el mundo y desde el rugby cada uno de los integrantes de la selección y equipos en donde Sean jugaba, le mandaron las condolencias a su familia y allegados.