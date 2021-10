La actividad física podría evitar cinco millones de muertes al año en el mundo

La actividad física podría evitar hasta cinco millones de muertes al año aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió que su promoción sea más universal e inclusiva, especialmente para las mujeres, los grupos étnicos minoritarios.El organismo internacional reclamó además en un comunicado la inclusión de las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas.Considerando el rol que tiene en la salud física, mental y social y el bienestar general al ayudar a prevenir enfermedades, aseguraron que “la actividad física ya no se puede considerar como un componente ‘bonito’ para incluir en la política pública”, sino más bien como un eje “imprescindible” para lograr “poblaciones más sanas y un planeta más saludable”. Es por esto que la OMS recomendó a las personas “ser activas con regularidad” para obtener beneficios para la salud.Para los adultos recomendaron realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica “moderada y vigorosa” a la semana, mientras que para niños y adolescentes indicaron una media de 60 minutos al día.Sin embargo, advirtieron que muchas personas viven en “zonas con poco o ningún acceso a espacios” donde hacer actividades físicas de forma segura y, en lugares donde existen, en muchos casos no están desarrollados “para satisfacer las necesidades de los adultos mayores o las personas con discapacidad”.En el comunicado, la OMS señaló que, según las estadísticas, uno de cada cuatro adultos de todo el mundo “no realiza la actividad física suficiente que le permita aprovechar sus beneficios”.En este sentido, las mujeres, los grupos étnicos minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas “tienen más probabilidades de permanecer inactivas”, aseguraron.Al respecto, indicaron que las mujeres son “menos activas que los hombres”, con una diferencia de más del 8% a nivel mundial y que los países de renta alta son más inactivos (37%) en comparación con los de renta media (26%) y los de renta baja (16%).Además, el organismo internacional advirtió que la inactividad en los adolescentes es alarmante y registró que al menos las tres cuartas partes de ellos “no observan las directrices”.Por estos índices, la doctora Zsuzsanna Jakab, directora general adjunta de la Organización, aseguró que “hay una necesidad urgente de ofrecer a las personas mejores oportunidades para llevar una vida activa y saludable”.En la actualidad, el acceso a la actividad física es “desigual e injusto”, lo que “no hizo más que empeorar durante la pandemia del Covid-19”, agregó Jakab.En este contexto, instan a los responsables de los sectores de la salud, el deporte, la educación y el transporte de cada país a aumentar urgentemente la oferta de programas y servicios “más inclusivos” y de entornos “más seguros” que promuevan la actividad física, considerando su rol clave en “la integración social, la igualdad de género, la empleabilidad y la educación”.La doctora Fiona Bull, jefa de la Unidad de Actividad Física, dijo que el informe presentado por la OMS "se basa en los conocimientos y la experiencia” y, además, “proporciona mensajes claros a todos los que trabajan para crear una sociedad más activa sobre lo que tenemos que hacer”.Se instó a las industrias, la sociedad civil y los gobiernos, así como a los organismos de las Naciones Unidas, a accionar alineados al enfoque de sistemas estratégicos coordinados que plantea el Plan de acción mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS. Allí se proponen diversas acciones como campañas constantes de comunicación sobre actividad física; la creación de entornos que proporcionen un acceso seguro y asequible a espacios en los que las personas puedan ser más activas de diferentes maneras; y el diseño de programas, productos y servicios que ofrezcan oportunidades asequibles e integradoras para este fin.Por último, alertaron obstáculos que “limitan los progresos hacia el logro de un sistema de actividad física eficaz, eficiente y sostenible a escala”, entre los cuales se mencionó una inversión insuficiente, desigual e ineficaz; políticas inapropiadas y discordantes; y alianzas y ejecución de programas desiguales y fragmentados que dan lugar a deficiencias en los servicios.ARGENTINAEl INDEC junto al Ministerio de Salud llevaron a cabo la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en la que se releva el nivel de actividad física del país y de cada provincia. Una de las conclusiones que dejó el interesante estudio fue el bajo promedio de argentinos que hace actividad física: poco más de la mitad del país hace deporte. El dato exacto reveló que el 55,8% de la población mayor de 18 años practica una actividad física de forma regular. Aunque este total varía de acuerdo a cada provincia, que maneja diferentes números de “movimiento”. Hay provincias cercanas al 80% mientras que hay otras en las que apenas se llega al 30%.La provincia más activa del país es San Juan, con un 76,8% de personas que realizan alguna actividad física. Sobre una referencia poblacional de 750.000 habitantes en la provincia sanjuanina, alrededor de 576.000 realizan prácticas deportivas de distintas índoles.En el segundo puesto del ranking se encuentra Jujuy con el 70,6%, a un poco más de 6 puntos porcentuales de San Juan, la provincia más activa. En tercer lugar está la Ciudad de Buenos Aires, que completa el podio con un 67,7%, le sigueChubut con 65,7% y después Santa Fe con 65,5%. Por su parte, la provincia de Buenos Aires ocupa el 12° puesto con apenas un 54%.En el fondo de la tabla está Formosa, con un bajísimo porcentaje de 30,9% y de cerca la sigue La Rioja con un 38,8%. Esto significa que 7 de cada 10 formoseños no realizan la actividad física mínima necesaria, que es una caminata de 30 minutos cinco veces a la semana.El informe oficial destaca que “en adultos, la práctica de actividad física regular produce un menor riesgo de padecer hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares”, remarca sobre uno de los principales problemas de salud pública en el país: las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).Más conocidas como ECNT, este tipo de enfermedades están representadas por las cardio y cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, que son una epidemia global y constituyen la principal amenaza para la salud humana.