Ultimátum del Gobierno a empresarios para congelar precios de 1650 productos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le advirtió ayer a los empresarios que si no hay acuerdo para congelar el valor de una canasta de productos, el Gobierno aplicará "precios máximos". La intención oficial es mantener unos 1.650 precios congelados hasta el 7 de enero próximo.

Pero lo hará unificando todos los planes, como Precios Cuidados, Súper Cerca, y un conjunto importante de artículos que se sumarán ahora, sobre todo alimentos, bebidas y productos de higiene personal y limpieza.

Las empresas tienen plazo hasta este martes para entregar los listados, indicó Feletti. "Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos", advirtió el funcionario tras la reunión con los representantes de las empresas. Les dio tiempo hasta este martes al mediodía para que se acuerde un congelamiento y les pidió que "entreguen" las listas de precios vigentes al 1 de octubre último.

"Confiamos en que cada empresa revise la situación y acuerde", dijo Feletti. Advirtió que "en caso contrario tendremos que sacar resolución conforme a las leyes". El funcionario explicó: "Nos motivan tres cuestiones: la inflación de septiembre (3,5%), la aceleración de precios de octubre y el deterioro del salario".

"Si no hay acuerdo vamos a sacar una resolución como la de Precios Máximos. No hay mucho más tiempo", señaló.



LA POSICIÓN EMPRESARIAL

Por su parte, el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, dijo que la Secretaría de Comercio Interior "mandará una lista y mañana las compañías van a formular sus propuestas concretas". Destacó que fue "en muy buen tono la reunión, hay buen nivel de diálogo. No puedo decir si todo está cerrado, depende de cada compañía".

Funes de Rioja dijo que el sector empresarial aspira a "llegar a un acuerdo. La lista se modificó porque hay productos que ya no están en circulación. Se han incorporado en el listado productos de Precios Cuidados y Más Cerca".

Antes del encuentro, Funes de Rioja rechazó el congelamiento de precios y aseguró que medidas de ese tipo "no sirven en ningún país del mundo". "Ni los controles de precios, ni los congelamientos nos gustan. Forman parte de una deformación que es la inflación, que es algo que no le viene bien a nadie", advirtió el titular de la COPAL.

Consideró que las políticas de congelamiento "no se justifican en el contexto de multicausalidad de la inflación" y pidió "buscar políticas de Estado que permitan estabilizar a la Argentina".

Una de las dudas del sector empresarial es saber si la medida estará respaldada con una normativa por decreto. La reunión se realizó en medio de la tensión y críticas que genera entre las empresas la decisión oficial de congelar precios de una canasta que incluirá unos 1.600 artículos.

Varias compañías llevaron al encuentro una lista de productos que podría servir como una contraoferta a la elaborada por el Gobierno.



"PARAR LA PELOTA"

"Necesitamos parar la pelota", les dijo Feletti a los representantes de empresas a los que les anunció la decisión de congelar 1.650 productos para tratar de frenar la escalada inflacionaria. El funcionario sostuvo: "Estamos dispuestos a recibir propuestas, vamos a continuar el diálogo durante estos 90 días para revisar lo que sea necesario, pero necesitamos parar la pelota", razón por la cual el objetivo es tener el acuerdo sellado para este martes por la tarde.

Feletti recibió a referentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y autoridades de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para avanzar en el acuerdo que consolida una lista de 1.650 productos a precio fijo por 90 días.

La mesa de trabajo tuvo como objetivo continuar el diálogo iniciado la semana pasada para gestar este acuerdo previsibilidad y estabilidad en el acceso a los productos que consumen diariamente. "Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional", señaló Feletti.

Dijo que "entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%".

La canasta que se congelará incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano de todas las familias argentinas.

Dijo que "hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista". "No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio", sostuvo el secretario de Comercio Interior.

Entre los 1.650 productos incluidos en la canasta se encuentran los bienes que ya forman parte de los programas Precios Cuidados y Súper Cerca.

Feletti dijo que estas serán las "primeras Fiestas después de un año y medio de pandemia. No es un esfuerzo tan importante para los empresarios, pero sí es importante para los argentinos y las argentinas". "Hagamos una contribución para poder llegar a un consenso, porque no creemos en el conflicto como forma de manejarnos", dijo Feletti. (NA)