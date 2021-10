Los contagios registrados en los últimos días en la ciudad, fundamentalmente en adolescentes, generó preocupación respecto a la relajación que quizás hay en la población y a la minimización respecto a los síntomas y a la consulta inmediata.

La infectóloga Sandra Cappello, ante esta situación, explicó que "esto, lo que constituye es un brote dado el número de contagios en una población determinada; esta es una población de adolescentes de entre 16 y 17 años, en donde empezamos a notar casos positivos en el transcurso de la semana y se fueron sumando nuevos en días sucesivos. Era algo esperable y cada vez más se va a seguir dando, un poco por la flexibilización de muchas de las actividades y por el desplazamiento de personas que hubo el fin de semana largo”.

La médica expresó también que “es importante recalcar la responsabilidad y la prudencia, lo fundamental de seguir cuidándose; los cuadros no siempre son leves y si bien la gran mayoría de la población está vacunada, vemos que este brote se da en el grupo de edad en donde todavía no se completó su esquema de vacunación, ya que los chicos que están dentro del brote tienen una dosis de vacuna que se habían colocado hacía muy poquito tiempo, por lo tanto no llegó a hacer efecto. Recordemos que todavía falta un grupo grande de adolescentes entre los 13 y 16 años que no se vacunaron, por lo que es fundamental cuidar a ese grupo”. Luego agregó que “sabemos que el virus va migrando de nicho ecológico, es decir, cuando vacunamos a los adultos mayores, fue hacia los adultos jóvenes; vacunamos a los adultos jóvenes y ahora va hacia adolescentes y niños. Hay que retrasar lo más posible alguna tercera ola en este grupo de edad y mientras tanto vamos vacunando”.

Además, la infectóloga dijo que “hay que recordarle a la población que la pandemia no se terminó; lo que tenemos es un poco más de permiso para salir a buscar el virus, cuando circulamos o realizamos una actividad que antes no estaba permitida hacer, no hay que olvidarse de sostener los cuidados: uso de barbijo, distanciamiento y ventilación”, repasó.



EMPEZAR A ELEGIR

A DONDE IR

Acerca de este brote que se da en los más jóvenes, la Dra. Cappello señaló que “los chicos y chicas deben empezar a elegir qué hacer, porque el hecho de que tal o cual actividad esté habilitada, no necesariamente tienen que ser sinónimo de tener que hacerla; si están abiertos los boliches y lo bares, elegir a cual ir, cual aplica el protocolo, cual está más ventilado y si hay alguna opción al aire libre priorizarla respecto de otros sitios que sean en ambientes cerrados. Tratar de que cuando me reúno con mis amigos, en lo posible en el fin de semana sea con un único grupo y no con tres o cuatro grupos”.

La profesional, manifestó que otra de las cosas que observaron durante la última semana, es que “no existe el resfrío común, si bien este año nosotros estuvimos viendo que además de Covid hay otros virus, lo cierto es que para estar atentos uno tiene que registrar que si tengo la nariz tapada o siento que estoy resfriado, primero me hisopo y si me da negativo entonces si tengo un resfrío común; no minimizar los síntomas, que no pasen cuatro, cinco o seis días en los cuales tengo resfrío. Creo que hay una sensación de que el Covid se terminó y esto no es así, la posibilidad de que haya este tipo de brotes es real y sabíamos que en cuanto se flexibilizaran más actividades iba a pasar. Igualmente por lo que vimos, no es un nivel de contagios exponencial”.



LAS VARIANTE

Al ser consultada por el tipo de cepa o variante que podría haber ocasionado estos contagios, la Dra. Cappello respondió que “cuando hace un mes tuvimos un brote en dos colegios de la ciudad, se mandaron a secuenciar las muestras y allí la variante que se detectó fue Manaos. Sobre estos nuevos contagios todavía no sabemos porque el brote está en curso, las muestras se mandaron a secuenciar y los resultados los tendremos esta o la próxima semana. Independientemente de la variante que sea, las indicaciones son las mismas; variante Delta vamos a tener y como siempre digo, es una cuestión de tiempo”. Y agregó: “La variante Delta está circulando en el mundo y va a circular en Rafaela tarde o temprano, lo importante es que uno esté siempre atento a los síntomas que podemos tener”. “Disponibilidad de hisopados hay, pero es importante no demorarse y poder conocer la situación, porque eso nos va a dar la posibilidad de aislarnos a tiempo y frenar los contagios”, precisó la médica.