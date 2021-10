Explosivo aumento de los hisopados

A raíz del alza de casos de coronavirus que se generó en la ciudad durante el fin de semana (20 entre el viernes y el domingo), este lunes las carpas de hisopados de la ciudad estuvieron bastante concurridas desde horas temprano. Hubo gente de variadas edades que se acercaron con algunos síntomas compatibles, sobre todo para saber si se trata de un resfrío o no, aunque en su mayoría fueron adolescentes, teniendo en cuenta que en las últimas horas generó cierta inquietud un posible brote de Covid-19 en algunas escuelas de la ciudad. En este sentido, y de acuerdo a datos que pudo recabar este Diario ante consultas con autoridades sanitarias locales, ayer se realizaron 138 hisopados entre las carpas situadas en la plaza 9 de Julio (54 en total) y en la Plaza 25 de Mayo (84 muestras).



SIN CASOS

Mientras tanto, la ciudad inició ayer la semana, y luego de 3 jornadas, sin nuevos contagios de Covid-19, aunque este martes, ya con los resultados de los hisopados realizados ayer, es posible que se vuelvan a registrar nuevos positivos. De esta manera, Rafaela mantiene un acumulado, desde el inicio de la pandemia, de 14.801 casos, de los cuáles 21 aún permanecen activos, 68 son los vecinos aislados y 14.460 los recuperados. Al mismo tiempo, no se reportaron fallecimientos por 39º día consecutivo, siendo 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este letal virus. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", no se informaron pacientes Covid-19 internados, ni en UTI ni en sala general. En tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 32 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 469.684, y 5 muertes (todos en Rosario) para un total de 8.591 víctimas fatales. De los nuevos infectados reportados en la provincia, 19 son de Rosario, hubo 3 en Santa Fe, 3 en Tostado, 2 en Sastre, 2 en Villa Ocampo, 1 en Arroyo Ceibal, 1 en Las Parejas, 1 en Reconquista y 1 en Santo Tomé. Hasta el momento en la provincia hay 460.347 personas recuperadas y 746 continúan con el virus activo. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 4.570.697, de los cuales 2.500.152 personas recibieron una dosis y 2.064.456 las dos.



LLEGARON MAS

SPUTNIK

Por su parte, la Dirección Regional de Salud dio a conocer este lunes que arribaron otras 1.750 vacunas Sputnik del 2do componente para continuar completando esquemas de vacunación contra el Covid-19. Las mismas fueron distribuidas a los principales efectores de la zona de la siguiente manera: 750 dosis para Rafaela, 250 para Tostado, Sunchales y San Cristóbal y 125 para San Guillermo y Frontera.