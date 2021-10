El Concejo derogaría la Ordenanza que regula la exposición del Jefe de Gabinete

En el encuentro de comisión desarrollado durante la mañana de este lunes, los concejales de manera conjunta coincidieron en la necesidad de derogar la Ordenanza N° 4.946, que fue sancionada en abril de 2018, implementando un sistema de información a través de sesiones extraordinarias en las cuales el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus funcionarios, debe exponer sobre diferentes temas de interés ciudadano.

A partir de la experiencia de estos años, se ha llegado a la conclusión que dicho sistema no ha funcionado de manera satisfactoria, generando largas y tediosas exposiciones por parte de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y considerando por otra parte, que hoy en día existen canales más dinámicos para informar sobre diferentes temáticas.

Esta es la razón por la que los ediles, consideran que es el momento de buscar nuevas herramientas por las cuales los concejales puedan tener un conocimiento acabado sobre las cuestiones que hacen al gobierno local.

En virtud de lo señalado, se decidió tratar sobre tablas el proyecto de Ordenanza, en el que se solicita la derogación de la actual norma, buscando poner en marcha una superadora y moderna.

“Vamos a derogar la Ordenanza por medio de la cual se convoca al Jefe de Gabinete a informar sobre la gestión de gobierno; no es que uno deroga para que no venga a informar, sino que vamos a presentar una Ordenanza superadora, en donde uno pueda ver un intercambio entre el funcionario y los concejales; que haya un ida y vuelta, porque si no se torna muy tedioso y termina siendo un monólogo. Lo que queremos es poder hacer intercambios y acotar el tiempo de exposición. A futuro podría ser de una hora, con un tema específico que defina el Concejo y de esta manera darle otra impronta, ya que muchas veces nos quedamos sin tiempo para poder preguntar o con cuestiones que no quedan claras o resueltas. Buscamos que esta presencia del Jefe de Gabinete sea más productiva”, explicó Alejandra Sagardoy.

Por su parte, el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, consideró innecesario derogar la actual Ordenanza y se comprometió a reformularla.



OTROS TEMAS

Ayer también se dio despacho a una iniciativa que argumentará en el recinto Juan Senn, referida a un proyecto de Ordenanza para designar con el nombre de Cayetano Santi a la calle pública N° 3; sobre esta personalidad, se indica en los fundamentos que Cayetano Santi fue un reconocido empresario y emprendedor rafaelino, fundador de Bazar Avenida S.A, empresa nacida en Octubre de 1951 y es de origen familiar; se dedica a la comercialización de artículos de bazar, convirtiéndose rápidamente en referente de su localidad y sus alrededores. Cayetano Santi, a su vez tuvo una activa participación social, siendo miembro de la comisión directiva del club Atlético de Rafaela e integrante del Rotary Club Internacional.

En tanto, también recibió despacho y será votado en la sesión del jueves, un proyecto de Declaración para declarar de interés municipal, al 11° Encuentro de Museos de la provincia de Santa Fe que se realizará de manera virtual en Rafaela, en donde se van a concretar diferentes disertaciones sobre museología como sucedió en años anteriores y van a participar más de un centenar de delegados de todas las entidades asociadas a los museos. La temática que se abordará en este 11° Encuentro, será “Los enfoques disciplinares sobre Paisajes Bioculturales”.