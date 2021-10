Servidores polémicos

Los funcionarios argentinos logran destacarse no por méritos sino por todo lo contrario, por deméritos. En la última semana hemos presenciado el avance contra la libertad de expresión por parte del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien en lugar de preocuparse y sobre todo ocuparse de la problemática de la seguridad que agobia a los argentinos, dedica su tiempo a tuitear agresivamente contra historietistas o periodistas.

Que la Argentina es un país inseguro no hay dudas: una de las principales demandas de la ciudadanía a los gobiernos de todos los niveles gira en torno a la seguridad. En un análisis de situación por parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana, se afirma que muchas personas viven con miedo a ser robadas o asaltadas; no sólo por el hecho de la pérdida patrimonial como por resultar lesionadas o aún muertas como consecuencia de una acto violento o delictivo. Temen por ellas mismas y por sus familias o allegados, por lo que están decididas a tomar medidas o o incluso a cambiar hábitos de modo de sentirse más seguras, limitando incluso el pleno ejercicio de sus derechos.

En este marco en el que el país está en llamas en términos de seguridad, el ministro a cargo de la misma se siente con la impunidad suficiente como para cuestionar un comentario crítico del humorista gráfico Nik. La controversia se originó a partir del tuit de Fernández contra el dibujante Nik, quien había cuestionado la campaña electoral del Frente de Todos. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", había publicado el dibujante en sus redes. A modo de respuesta amenazante, el ministro de Seguridad le respondió: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conoces... O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conocés?". El tuit fue interpretado como una amenaza por el humorista gráfico, ya que sus dos hijas concurren a ese establecimiento educativo, lo que dio lugar a un escándalo que derivó en una denuncia penal y un pedido de renuncia del ministro.

En el Gobierno nacional no hubo impacto de esta inconducta del ministro de Seguridad. El Presidente evitó pronunciarse mientras que e jefe de Gabinete consideró como "desafortunados" los dichos de Aníbal Fernández. El primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, se diferenció al sostener que cualquier referencia a los hijos es inaceptable, a la vez que planteó que la personalización en la política es horrible.

El polémico ministro no escarmentó y durante el fin de semana cuestión al periodista de Clarín, Sergio Rubin por una nota en la que señaló que el papa Francisco pone reparos a una reunión con el presidente Alberto Fernández antes de las elecciones, en especial por estar disgustado con la incorporación de Aníbal Fernández al gabinete.

Otro caso es del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien se presentó en una audiencia judicial en los tribunales judiciales chilenos para defender al dirigente mapuche Facundo Jones Huala, condenado por la justicia de ese país, lo que desembocó en fuertes críticas de dirigentes de la oposición, incluso un pedido para que sea removido del cargo diplomático y un reclamo para que el canciller, Santiago Cafiero, brinde explicaciones en el Congreso.

El ex senador nacional Federico Pinedo sintetizó la cuestión al admitir que no entiende que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial.

En ambos casos, lo de Aníbal Fernández y de Rafael Bielsa es inaceptable para funcionarios que viven de los impuestos que pagan los contribuyentes argentinos.