AMSAFE ratificó el paro pese al pedido del gobierno

El gobierno de Santa Fe hizo una suerte de llamado a los docentes públicos de la provincia a que dejen en suspenso el paro de 48 horas que tienen previsto realizar esta semana para que la administración provincial pueda liquidar sus salarios con el 17% de aumento, un porcentaje que los maestros rechazan. Lo hizo a través de la ministra de Educación, Adriana Cantero, quien ratificó que la gestión de Omar Perotti no hará otra oferta salarial a los docentes y que si estos no aceptan ese 17%, los maestros no lo van a cobrar. "No habrá otra oferta laboral. Ya lo explicó el gobernador. Esta era la mejor propuesta y además fue trabajada con todos los trabajadores públicos", dijo enfática la titular de la cartera educativa. La funcionaria se refirió así al aumento propuesto y aceptado por los trabajadores estatales de ATE y UPCN, y a los docentes privados nucleados en Sadop. El único sector que no aceptó esa mejora salarial es el de los docentes públicos.

En un intento por convencer a los docentes públicos para que levanten el paro anunciado por AMSAFE para esta semana, continuidad de otro que ya hicieron la semana pasada al conocerse la propuesta de aumento salarial de la provincia, Cantero destacó: "No se trata solo del 17%, que suma en el año más del 52%. También hay que sumar lo que el gobierno de Santa Fe invirtió en el boleto educativo gratuito. Este es un gobierno que apuesta por la gratuidad de la educación y el boleto gratuito hace que los trabajadores del sector no tengan que invertir en sus traslados", señaló en el programa El Primero de la Mañana, de LT 8.

Frente a la inminencia de un nuevo paro, Cantero también insistió en hacer un llamado a los docentes. "Pedimos que muestren voluntad de diálogo, que por ahora no parece que haya. Y que sea antes de este miércoles", disparó la ministra. Y añadió: "Sería bueno que los docentes tuvieran algún gesto". Busca, así, evitar la repetición de la medida de fuerza que dejó sin clases a los alumnos de las escuelas públicas. "No podemos trabajar con un gremio que está haciendo paro. Nosotros siempre tuvimos voluntad de diálogo, pero no parece que los docentes la tengan", insistió y puso como ejemplo la inversión de la Casa Gris en distintos aspectos de la educación, en un marco de pandemia.

Ya el viernes el gobernador Omar Perotti había afirmado que la propuesta del 17% es la mejor que podía hacer la provincia, y había anticipado además que no habrá otra. Cantero refrendó este lunes a la mañana al mandatario y agregó: "La de Santa Fe es una de las mejores propuestas salariales del país".

Por otro lado, el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, destacó por LT 10 que "la provincia tomó la cuestión paritaria como debe tomarse, como un proceso que arrancó en marzo". Además, explicó que "no fue una oferta unilateral, sino que se construye en una negociación paritaria, con los dirigentes sindicales se dialoga en instancias formales e informales, y se llega a una propuesta, que superará la inflación, y termina siendo del 52%". En este orden, Pusineri destacó que la oferta ya fue aceptada por otros gremios como Sadop y los de la Administración Central, y que incluso es 7 puntos superior a la realizada a los docentes a nivel nacional. "Ratificamos la propuesta y vamos a liquidar los aumentos correspondientes a los gremios que aceptaron" afirmó el funcionario, que describió a la media de fuerza como poco "oportuna, conveniente ni razonable". "Amsafe debería suspender las medidas de fuerza que tiene prevista para esta semana y sentarse a dialogar con el gobierno" sostuvo. Además, agregó que "acá hay una cuestión que escapa a la racionalidad" ya que la oferta del gobierno superaba las expectativas con la que los gremios fueron a negociar, lo que da una pauta de que "hay una cuestión que tiene que ver con la forma de tomar las decisiones por parte de Amsafe".



PARO Y MOVILIZACIÓN

Mientras tanto, el gremio AMSAFE ratificó este lunes, a través de un comunicado, que realizará medidas de fuerza este miércoles y jueves, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial días atrás, que sí fue aceptada por el sindicato de docentes privados y de trabajadores estatales. "Los días 20 y 21 de octubre, los docentes nucleados en AMSAFE realizaremos un paro por 48 horas. El miércoles 20, a las 10.30, nos concentraremos frente al Ministerio de Educación de la Provincia en el marco del plan de lucha definido por la última Asamblea Provincial",

Además, en el texto se puntualizan los distintos pedidos que reclaman al gobierno provincial: "Convocatoria urgente a paritaria; aumento de salario; blanqueo de las sumas no remunerativas; condiciones dignas de enseñar y aprender; creación de cargos y horas cátedra; solución a los problemas de Iapos; resolución de problemas de Infraestructura escolar". Cabe señalar que el sindicato viene de realizar un paro de 24 horas la semana pasada, votado en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 17% a abonar en tres tramos: una del 10% a partir de diciembre 2021, un 5% en diciembre y a partir de enero del 2022 una última suba del 2%.