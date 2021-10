Sensaciones y sentimientos

CINE ARTE Y CINE CINE



POR HUGO BORGNA

No fue siempre así.

Esa especie de big bang que fue su aparición, mediante la inesperada manera de ver el movimiento de personas y máquinas, originó tantas posibilidades como estrellas.

No pasó mucho tiempo desde que a la parte estrictamente documental se le agregara el objetivo de producir un mejor material con la incorporación siempre valiosa del punto de vista del arte.

Se le puso música a las imágenes. Y diálogos. Y la posibilidad de contar historias, mostrándolas. Para decirlo en dos palabras, nació el cine tal cual lo apreciamos ahora.

Transcurrió mucha cantidad de agua bajo los puentes desde entonces y permitió que se viera en movimiento el líquido elemento. Que en esos tiempos, no fue poco avance.

En un momento dado, nos encontramos con la certeza (antes de preverlo como posibilidad) de ver en una pantalla grande algo bautizado película, que impactaba y absorbía pidiéndonos prestados, a perpetuidad, más que vista y oído: la necesidad de comprender y asociar secuencias.

La palabra “cine” se aplicó tanto al modo de proyección como al local que exhibía las películas. Con el tiempo se las fue nombrando, debido a la necesidad de encontrar sinónimos, como “vistas”, “cintas” o “filmes”, reconociéndole con justicia el calificativo de “arte”.

La enorme popularidad generó modos de contar y llegar a los espectadores (la “platea”), con dirección a un sector determinado y/o de renta económica. Así surgió la diferenciación entre películas de simple entretenimiento (las “comerciales”) y las artísticas.

El “cine-cine” según el punto de vista de “industria” (la película solo cuenta si genera sustanciosas ganancias) se ha apoyado, y piensa seguir haciéndolo en repetidos argumentos, de simple comprensión, y diálogos que lo dicen todo sin dejar lugar a la más mínima duda. (Ejemplo: Iré a verte mañana / ¿Seguro? / Si”).

Se lo identifica porque abunda en explosiones, persecuciones de vehículos (necesariamente en contramano en grandes avenidas y casi siempre provocando colisiones múltiples), hazañas concretadas por actores fisicoculturistas (taquilleros, por supuesto), de las cuales salen con mínimos rasguños.

El cine-cine cuenta con apoyos técnicos surgidos de los nuevos tiempos. Los creativos de efectos especiales son indispensables para esta forma de hacer películas en serie. Por lo demás, se sustentan -y no poco- en la técnica del dibujo o en personajes de historieta (la “animación”), con la consecuente infantilización de argumentos y problemáticas.

Técnicamente no es criticable ningún modo de hacer cine. Valen todos como necesaria propuesta para el ejercicio de la libertad de producción del material fílmico.

Pero hay otra alternativa en materia de películas. La preferida de una “inmensa minoría” que analiza, casi con lupa, cual mirará del menú disponible en salas o en televisión. Son los seguidores de las obras del llamado por algunos “cine arte” y que no son otra cosa que el material, continuamente renovado, de películas de temas o planteos originales, lejos de las series secuenciales producidas por la “industria”. Este público, que busca contenidos interesantes, se ha formado mirando la obra de directores como Federico Fellini, Ingman Bergman, Dino Rissi, Agnieszca Holland, Vittorio de Sica y Franco Zeffirelli –entre tantos otros- y está predispuesto a recibir el cine originado en países donde se privilegia la profundidad del mensaje.

Hasta pronto, lectores, debemos saludarlos hasta otro contacto con el ámbito de lo fílmico.

Nos están avisando que están a punto de encender las luces.