Publican un nuevo adelanto del disco perdido de David Bowie: "Karma Man"

A más de cinco años de su partida, siguen saliendo a la luz más creaciones inéditas de David Bowie, el reconocido músico y compositor británico de rock que falleció el 10 de enero de 2016.

El 7 de enero de 2022 se lanzará por primera vez "Toy", el mítico disco que el artista inglés grabó en el 2000, después de su actuación en el Festival Glastonbury, pero que hasta ahora no ha tenido un estreno comercial. Como parte de la promoción de este material, ISO Records lanzó "Karma Man", una de las canciones que componen dicho álbum.

El sencillo fue compuesto por Bowie en septiembre de 1967 e interpretado en vivo por el músico en el programa BBC Radio 1 de John Peel durante la primavera de 1968. Sin embargo, recién fue lanzado en 1970 en el disco recopilatorio" The World Of David Bowie".

Con respecto a dicho tema, el coproductor de "Toy", Mark Plati, reveló a través de un comunicado de prensa: "'Karma Man' es notable por las líneas de apertura y cierre de Cuong Vu, y en especial por las gloriosas voces de acompañamiento de Holly Palmer, Emm Gryner y Lisa Germano: tenían mucho que ver con el sonido de 'Toy', y este es un excelente ejemplo".

"Cuando volví a escuchar estas grabaciones, el sonido del otoño de 2000 salió a raudales por los altavoces, de una canción que no había escuchado desde entonces. No soy tan orgulloso como para ocultar que derramé algunas lágrimas, algo que sucedió varias veces mientras mezclaba el material", concluyó Plati.

Según se sabe, con "Toy" el autor de hits como "Under pressure" y "Heroes" buscaba reimaginar algunas de sus primeras composiciones con una banda de acompañamiento en vivo y luego publicarla de un modo sorpresivo. Sin embargo, después de que EMI/ Virgin Records rechazaran tales planes, David perdió interés en ese proyecto y firmó contrato con Columbia Records para finalmente grabar "Heathen", álbum que estrenó durante el 2002.

El portal especializado NME informó que el nuevo lanzamiento llega justo después de que los herederos del músico firmaran un nuevo acuerdo con Warner Music Group, que permitirá a esta compañía la supervisión del catálogo completo de álbumes. Warner Music anteriormente tenía los derechos mundiales de la música que fue lanzada entre 1968 y 1999, después de que adquirió Parlophone Label Group, en 2013.

Este nuevo acuerdo de licencia con los herederos significa que también tiene los derechos del catálogo de música del artista entre 2000 y 2016, hasta el disco que publicó dos días antes de su muerte, en coincidencia con el festejo de su cumpleaños número 69. "Blackstar" fue el vigésimo quinto álbum de estudio de su carrera.