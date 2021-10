Peñarol cayó con Libertad y Ben Hur igualó con Ramona

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llega a su fin. En la tarde de ayer continuó la 14ª y penúltima fecha con la disputa de tres encuentros, ninguno en Rafaela.

Ben Hur visitó al Deportivo Ramona y terminaron como empezaron: 0 a 0. En Sunchales, Libertad derrotó 3-1 a Peñarol y en San Vicente, Bochófilo Bochazo le ganó 3-0 al Deportivo Aldao.

La atención principal de esta fecha estuvo centrada en lo ocurrido el viernes por la noche, donde tanto 9 de Julio, líder absoluto con 36 puntos, le ganó a Florida 2-0 pero no pudo festejar el título ya que su máximo perseguidor, Argentino Quilmes (35) también ganó y estiró la definición a la última. El ‘Cervecero’ se impuso 2-1 ante el Deportivo Tacural.



RESERVA. El torneo de Reserva es liderado por el Deportivo Libertad, con 35 puntos. En el segundo lugar viene Atlético de Rafaela con 34. Entre estos dos equipos saldrá el campeón, dependiendo todo del elenco sunchalense.



AYER: Dep. Ramona 0 vs Ben Hur 0 (Reserva: 1-0, Dep. Libertad 3 (42’ Agustín Costamagna, 59’ Marcos Quiroga y 75’ Alexis Mansilla) vs Peñarol 1 (58’ Claudio Albarracín) (Reserva: 0-0), Bochófilo Bochazo 3 (24’ Ian Martín, 45’ y 57’ Fernando Ceballos) vs Dep. Aldao 0 (Reserva: 1-1).



HOY: 22.00hs (Reserva 20.30hs) Talleres María Juana vs Sportivo Norte (Guillermo Vacarone).



LAS POSICIONES: 9 de Julio 36, puntos; Arg. Quilmes 35; Libertad 29; Ferrocarril del Estado 26; Ben Hur 26; Dep. Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Peñarol 19; Brown 19; Dep. Ramona 16; Sportivo Norte 15; Dep. Aldao 14; Unión 12; Bochazo 14; Talleres (MJ) 8; Florida de Clucellas 6.



LA PRÓXIMA FECHA, 15ª Y ÚLTIMA. Brown San Vicente vs 9 de Julio, Peñarol vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona, Ben Hur vs Bochófilo Bochazo, Dep. Aldao vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Talleres María Juana, Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado, Unión vs Atlético de Rafaela.