Le ganó, le quitó la punta, ¿y el campeonato?

Por la décima y penúltima fecha del Apertura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, en la Zona Sur, Sportivo Santa Clara superó 2-1 como visitante a Atlético María Juana y así lo superó en la cima de las posiciones y ahora todo depende del conjunto de Santa Clara, que el próximo fin de semana puede ser campeón.

En la Zona Norte Independiente San Cristóbal volvió a ganar y se encamina al título.



ZONA SUR



AYER: Zenón Pereyra 2 vs Libertad EC 1, San Martín 2 vs Def. de Frontera 3, La Hidráulica 1 vs Atlético Esmeralda 3, Atlético María Juana 1 vs Sp. Santa Clara 2, Dep. Josefina 1 vs Juventud Unida 1. Libre: Dep. Susana.



LAS POSICIONES: Sp. Santa Clara 23, puntos; Atlético (MJ) 22; La Hidráulica 19; Juventud Unida 14; Esmeralda 12; Libertad (EC) 11; Zenón Pereyra 11; Def. de Frontera 9; Susana 8; Dep. Josefina 6; San Martín 4.



Próxima fecha (11ª, última): Sp. Santa Clara vs La Hidráulica, Juventud Unida vs Atlético (MJ), Atlético Esmeralda vs San Martín, Def. de Frontera vs Zenón Pereyra, Libertad EC vs Dep. Susana. Libre: Dep. Josefina.



ZONA NORTE



VIERNES: Arg. Vila 2 vs Moreno 0, Sp. Roca 4 vs San Isidro 1.

AYER: Argentino de Humberto 2 vs Dep. Bella Italia 1, Belgrano 0 vs Independiente Ataliva 1, Sp. Aureliense 1 vs Independiente San Cristóbal 3. Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.



LAS POSICIONES: Ind. San Cristóbal 23, puntos; Vila 20; Roca 15; Ataliva 14; Dep. Bella Italia 13; Moreno 12; Arg. Humberto 12; Tiro Federal 9; Aureliense 9; San Isidro 8; Belgrano 3.



Próxima fecha (11ª, última): Independiente San Cristóbal vs Belgrano San Antonio, Independiente Ataliva vs Sp. Roca, San Isidro vs Arg. Vila, Moreno de Lehmann vs Argentino de Humberto, Dep. Bella Italia vs Tiro Federal. Libre: Sp. Aureliense.