La confirmación de un estilo

(Especial para LA OPINION). - Es amplia la lectura que podemos hacer sobre el rendimiento de la Selección Nacional, luego de los partidos de esta serie jugada hace unos días.

Seguramente nutritiva, si buceamos con cierto equilibrio, en las propiedades que, desde lo individual, delinean ese colectivo al que aspiran todos los seleccionadores y que no en muchas ocasiones, se presentan como accesibles.

Lionel Scaloni apela en sus conferencias a la moderación, un acto saludable en medio del exitismo criollo; cuando le acercan algún comentario lisonjero, los mismos que hasta hace unos meses, lo interpelaban por su escasa idoneidad para entrenar la elite del futbol mundial, prefiere bajar el tono de esta nueva euforia, recomendando poner la plomada en el medio y evitar así, la pendular conducta que, de los resultados, se desprende con vulgar fluidez.

El último jueves en Núñez, tuvimos un rebrote de esas manifestaciones ligeras, cuando la producción del equipo albiceleste, estuvo por debajo de los últimos antecedentes y porque no, de las legítimas expectativas.

Una frase que resume la victoria mínima ante el batallador elenco peruano, podría ser que, Argentina hizo lo que debía, pero no lo que esperábamos, si nos ciñéramos solo a la superioridad marcada frente a Uruguay unos días antes en ese mismo escenario.

Tal pronóstico, que no se correspondido por los hechos, no define una conducta basada solo en un cierto clima festivo alrededor de las ultimas presentaciones, estaba fundado en un modelo de gestión que ha comenzado a llegar al alma del equipo, una identidad que no pudo ser ratificada en varios pasajes del pleito frente a los cruzados del Tigre Gareca.

Aún así y con cuentas que no cerraron del todo en la fría noche del Monumental, pese al invalorable resultado que acerca al combinado nacional al Mundial de Qatar, con una anticipación inédita en los últimos ciclos, el saldo de esta ventana de octubre, supera largamente las proyecciones que se hacían antes del retorno a las competencias interrumpidas por la Pandemia.



UN RATO CON EZEQUIEL FERNANDEZ MOORES

“Lo más interesante del equipo argentino en ésta última triple fecha, es la confirmación de un estilo” lo dice un periodista de raza, de cuya primera reflexión, hemos tomado el título para esta columna…”lo simplifico diciendo, Paredes de número 5, porque eso genera juego y Messi, quiere el juego, cuantas mas pelotas limpias tenga, Messi va a generar más juego, esto también es posible, con un zaguero que anticipa como pocas veces recordamos en los últimos años en la Selección Argentina, me refiero al Cuti Romero, porque corta limpio y con ello genera contragolpes y mas espacios para facilitar el trabajo ofensivo del equipo”.

En otro momento de la nota con quién, entre otros trabajos periodísticos, es columnista en el diario La Nación, afirma “Es cierto que nos entusiasmamos muchísimo con la victoria ante Uruguay, porque fue el punto mas alto de esta ventana, pero también es cierto, que al ver a este equipo de Tabarez, jugar ante Brasil, confirmamos que está en un nivel muy bajo y les facilitó el trabajo, con lo cual, no se si hoy es medida exacta y si esa debilidad, no terminó ayudando al lucimiento de Argentina”.

Justamente Fernández Moores, traza un paralelo con el nivel de oposición que marcó Perú “Cuando enfrentamos a equipos que cortaron y se cerraron mejor, como por ejemplo Paraguay o en esta noche Perú, ahí el seleccionado nacional le costo encontrar espacios y generar juego; un atenuante de este ultimo compromiso frente al combinado de Gareca, es que lo encontró con un nivel de cansancio muy marcado, 3 partidos en pocos días muestra además, el nivel de locura en el que está embarcado el fútbol, además quieren hacer mundiales cada 2 años y para ello está llegando Gianni Infantino a Buenos Aires, para convencernos, que eso es lo mejor”.

Frase de cierre de la entrevista en los pasillos del Monumental, con un referente de nuestro trabajo.

Un rato más tarde en la conferencia de prensa luego del partido ante Perú, Lionel Scaloni dejaría una confesión que se ha convertido en un disparador, cuando admitió que ha llegado a un punto de saturación y estrés (en otras palabras), que solo lo consuela reencontrarse con su familia, con la que esta viviendo momentos delicados y eso, le impide mirar despejado el futuro.

Estas señales que no solo los futbolistas evidencian, no deberían ser pasadas por alto, seguir presionando el sistema con mas competencias y viajes, es tirar peligrosamente de la cuerda o, dicho de otra manera, amedrentar a la gallina de los huevos de oro, una estrategia temeraria, cuyos efectos no deseados, estamos comenzando a presenciar.

Volviendo al eje central de esta nota, la buena noticia para nuestro futbol, es la identidad que este proceso está delineando, basado en la coherencia y sobriedad, valores pocas veces reunidos en un mundo hedonista y cada vez mas alejado de los espectadores, verdadero sustento de este noble deporte.

La moraleja, después de estas presentaciones de Argentina, nos propone recrear un legítimo fervor por los tiempos que vienen, pero sin que ese estado, nos lleve a un lugar del que después, resulta doloroso despojarse.

Al fin y al cabo, el fútbol suele ser un impostor de tales presunciones.