Redding tuvo su revancha en la última y Aergeter se consagró en el WorldSSP

POR VICTOR HUGO FUX



(De nuestros enviados a San Juan). - Luego de una primera decena de vueltas infartantes por los permanentes cambios en el liderazgo entre los tres grandes protagonistas de la Carrera 2 de WorldSBK, el británico Scott Redding pudo imponer la velocidad de la Ducati, para quedarse con un gran triunfo en el Circuito Internacional San Juan Villicum.

El primer líder fue el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que era imbatible hasta la última competencia del fin de semana en tierra sanjuanina. El puntero del campeonato y máximo aspirante al título en la última fecha, que se realizará en Indonesia, en esta oportunidad no logró sostenerse en esa posición.

La cedió a manos de Jonathan Rea (Kawasaki), su contendiente en la lucha por la gloria en esta temporada 2021 en algún pasaje. Llegó a recuperarla, pero el progresivo avance de Redding le permitió acceder a la punta, que no cedería hasta recibir la bandera de cuadros.

Redding tuvo su merecida revancha, al igual que la marca italiana de Borgo Panigale, luego de una temprana caída el sábado, en la Carrera 1, que lo dejó definitivamente marginado de sus aspiraciones de victoria.

El mismo domingo, en la Superpole, otra vez era candidato, pero su último intento no le alcanzó para superar a Razgatlioglu, que le ganó por un hocico, como dirían los burreros.

La competencia, por todo lo expuesto, fue la más atrapante de este regreso del Campeonato Mundial de Superbike a nuestro país, que desde el año 2019 no tenía la posibilidad de recibir a un evento motor de semejante jerarquía.

No hubo definición, pero Razgatlioglu se perfila con sólidas chances, a pesar de la reconocida capacidad de Rea, que entregará todo para no ceder un título que logró adjudicarse, de manera consecutiva, en las últimas temporadas.

El público, que respondió a la convocatoria, disfrutó de tres atractivas jornadas en un autódromo de excepcionales características para el motociclismo y con una infraestructura acorde a las máximas exigencias de Dorna Sport.

Se habilitaron sólo 5.000 comodidades, por razones estrictamente sanitarias, en un evento que tuvo una impecable organización y que el Diario LA OPINION cubrió de principio a fin con sus dos enviados: el autor de la presente nota y Eldo Marozzi, reportero gráfico que ilustró cada uno de nuestros informes.

Carrera 2 (21 vueltas): 1° Scott Redding (Ducati); 2° Jonathan Rea (Kawasaki) a 2s428; 3° Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 3s834; 4° Axel Bassani (Ducati) a 5s390; 5° Michael Rinaldi (Ducati) a 5s845; 6° Michael van der Mark (BMW) a 8s147; 7° Andrea Locatelli (Yamaha) a 12s040; 8° Garrett Gerloff (Yamaha) a 12s352; 9° Chaz Davies (Ducati) a 19s409; 10° Alvaro Bautista (Honda) a 20s183... 15° Leandro Mercado (Honda) a 36s415... 19° Luciano Ribodino (Kawasaki) a 1m36s692... 20° Marco Solorza (Kawasaki) a 1m36s776.

Campeonato: Toprak Razgatlioglu 531 puntos; Jonathan Rea 501; Scott Redding 465; Michael Rinaldi 278 y Andrea Locatelli 270.



UN SUIZO CAMPEÓN

El suizo Dominique Aegerter (Yamaha), con su tercer lugar en la Carrera 2 de la divisional WorldSSP, estableció una diferencia indescontable a una fecha de la culminación de la temporada 2021 y se coronó anticipadamente en el Circuito Internacional San Juan Villicum.

La victoria quedó en poder del francés Jules Cluzel (Yamaha), que dominó a lo largo de todo el fin de semana en la Argentina, en tanto que conluyó segundo el turco Can Öncü (Kawasaki).

Carrera 2 (19 vueltas): 1° Jules Cluzel (Yamaha); 2° Can Öncü (Kawasaki) a 2s157; 3° Dominique Aegerter (Yamaha) a 7s683; 4° Hannes Sonner (Yamaha) a 12s152; 5° Peter Sebestyen (Yamaha) a 12s979; 6 Valentin Debise (Yamaha) a 16s864; 7 Vertti Takala (Yamaha) a 23s567; 8° Glenn van Straalen (Yamaha) a 23s805; 9° Marcel Brenner (Yamaha) a 27s164; 10° Manuel González (Yamaha) a 27s790… 20° Matías Petratti (Yamaha) a una vuelta… no clasificó Andrés González (Yamaha).

Campeonato: Dominique Aegerter (campeón) 381 puntos; Steven Odendaal 313; Manuel González 275, Jules Cluzel y Phillip Oettl 241.