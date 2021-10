Lombardo: “es una temática que cada vez que estamos en campaña suele resurgir”

Marcelo Lombardo, secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, analizó la situación del tránsito en la ciudad y habló del proyecto que aprobó el Concejo Municipal, pidiendo intensificar los controles de tránsito y en donde el concejal Lisandro Mársico, autor de la iniciativa, señaló que el Estado no está llevando a cabo los controles: “No me sorprende porque es una temática que cada vez que estamos en campaña suele resurgir, por lo cual no puedo abstraerme de pensar que en la manifestación hay un alto contenido electoralista y de campaña, aun asumiendo que la actividad que uno desarrolla respecto a los controles de tránsito es perfectible y siempre hay que tratar de mejorar”.

“Creo que hay muchas razones que inciden en los números de siniestralidad respecto al tránsito y que no solamente tienen que ver con controles. Estamos atravesando un momento muy especial, que tiene que ver con una progresiva reapertura de actividades, que se da después de un proceso de restricciones de circulación, que obviamente generó cierto relajamiento en aquel que tiene que conducir un vehículo. Hoy nos encontramos con una actividad prácticamente normal y altos niveles de movimiento producto de la necesidad de movilizarse y de poder recuperar todo lo que durante un tiempo importante no se pudo hacer”, explicó el funcionario.

El secretario de Gobierno, también hizo hincapié en la cantidad de frentes de obra pública que se están ejecutando en diferentes sectores de la ciudad, -muchas vinculadas a obras viales- y subrayó que “esto requiere de puestos fijos de controles de parte del personal de Protección Vial, y eso de algún modo conspira contra el cumplimiento del control en otras zonas”.

Otro de los aspectos que Lombardo consideró importante a la hora de analizar la situación del tránsito en Rafaela, tiene que ver con el crecimiento de la actividad y por ende el alto flujo de camiones circulando, donde precisó que “hay horarios de circulación establecidos por ordenanza para el tránsito pesado, donde esos vehículos deben transitar por la ciudad con el acompañamiento de los agentes de Protección Vial, por lo cual eso también va requiriendo de recurso humano que se utiliza para esa tarea y falta para otro tipo de tarea”.



COMPROMISO DEL PERSONAL

DE PROTECCIÓN VIAL

“Hay un compromiso grande de todo el personal de Protección Vial en cumplir con su tarea; hay una importante cantidad de horas extras que están realizando para poder cumplir con todos los controles habituales que se están llevando adelante. Seguramente vamos a ir avanzando en algunos esquemas de controles sujetos a políticas que estamos diseñando, con la intención de poder sostener justamente niveles de desempeño correcto en cuanto a las exigencias, como se logró alcanzar a partir de un trabajo permanente y constante”, valoró el secretario de Gobierno.



ALGUNOS NÚMEROS

Acerca de los operativos que se vienen realizando desde el 1° de enero del 2021 hasta este momento, los números arrojan los siguientes datos: Se labraron 9.619 actas de comprobación de infracción, de las cuáles se han tipificado 16.633 infracciones. Entre las que más se destacan está la falta de uso del casco, que representa 1.908 actas; se constataron aproximadamente 1.543 motos controladas sin su licencia correspondiente; 476 actas por falta de documentación de los vehículos. También se han detectado 1.388 actas por falta de pago del estacionamiento controlado.

Lo que el sistema también refleja, es que se ha observado mucho la falta de seguro; toda esta información surge a partir de los controles llevados a cabo por el área de Protección Vial y Comunitaria.