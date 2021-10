El concurso de ideas sigue generando mucho interés

Se puso en marcha el 22 de septiembre y busca poner en valor este patrimonio de la ciudad y de manera participativa definir los destinos de los Ex Almacenes Ripamonti. Hasta el momento hay más de 100 arquitectos que accedieron a las bases del concurso.

Cuando se anunció la expropiación de los Ex Almacenes Ripamonti, muchos rafaelinos y rafaelinas se preguntaron en ese momento, cuál sería el destino de este espacio emblemático para la ciudad; que proyecto se desarrollaría en ese lugar con tanta historia. Lo cierto, es que el 17 de mayo de este año, se oficializó el convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad para promover el concurso de ideas para intervenir el edificio de la Recova Ripamonti y desde el 22 de septiembre que se habilitó, ya más de 100 arquitectos accedieron a las bases del concurso, evidenciando un marcado interés.

Al ser consultado por el concurso de ideas, el presidente del Colegio de Arquitectos del Distrito 5, Claudio Walter, precisó: “Está en marcha, cada participante está desarrollando su propuesta y debe entregarla el 22 de noviembre para que luego el jurado decida el 10 diciembre que proyecto es el ganador. Interés hay mucho, más de 100 arquitectos accedieron a las bases del concurso, en esas se plantean los requerimientos; sin leer las bases no se puede iniciar el proceso, tampoco significa que todos los que bajan las bases luego participen, pero creo va a haber muchas propuestas”, afirmó.

Cabe señalar, que el ganador recibirá un premio de $ 900.000, y además, se repartirán $ 385.000 y $ 185.000 al segundo y tercer puesto. El concurso es de carácter abierto, de anteproyectos, provincial, a una sola vuelta y vinculante en el grado establecido por las bases.

El concurso, busca refuncionalizar y poner en valor a uno de los edificios patrimoniales más significativos de la historia de Rafaela, teniendo en cuenta que está ubicado en un sector estratégico de la ciudad, tantas veces cuestionado por su estado de deterioro. A partir de ahora, la intención es que lo que se haga en este sitio logre representar lo que es Rafaela hoy y en el futuro, con lo cual se busca contar con ideas superadoras que permitan elegir el mejor proyecto para los Ex Almacenes.