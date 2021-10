Sobre empleo doméstico

La amplia derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones primarias funcionó como un despertador de la gestión de Alberto Fernández, que en busca de revertir el resultado para las generales del 14 de noviembre o al menos achicar la diferencia desplegó una batería de medidas económicas, entre ellas la que se denomina en los pasillos de la política como "plan platita", esto es transferir como sea dinero al bolsillo de los argentinos. Créditos sin interés, aumento de los subsidios como becas para jóvenes, jubilación anticipada, más asignaciones familiares y el blanqueo del empleo domésticos figuran en esa lista.Al respecto, "Registradas" es el Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para los Trabajadores de Casas Particulares. El objetivo es recuperar empleos perdidos durante la pandemia producida por el Covid-19, apoyar a los empleadores, y principalmente contribuir a una mayor formalización en el sector y así poder fortalecer la estabilidad del trabajo, la protección social y el cumplimiento de los derechos laborales vigentes en su propio régimen. En esa línea, a través del Programa Registradas el Estado pagará durante 6 meses entre el 30% y 50% del sueldo de las trabajadoras que cumplan 12 o más horas semanales de labor doméstico. En tanto, la parte empleadora debe registrar y pagar los aportes, contribuciones, ART y el porcentaje de sueldo restante. Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo.El gobierno con este programa apunta a que como mínimo 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean registradas, lo que llevaría la situación de registro al estado de la prepandemia. El Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), al analizar esta nueva política laboral impulsada por la Casa Rosada, subraya que el rubro de empleadas domésticas es un sector típicamente feminizado y con un alto grado de informalidad, el cual fue acentuado durante la pandemia. En este caso, más del 98% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres y el 70% está en negro. Es decir, hay más de 600.000 empleadas domésticas en la informalidad, en tanto que al menos 300.000 trabajan más de 12 horas semanales y son las que podrían ser formalizadas con este programa.Según Idesa, con el programa, el empleador blanquea a su empleada doméstica y durante los primeros 6 meses paga en promedio un sueldo de $20.000 en blanco, del cual el Estado cubre un 30% o 50% de acuerdo con los ingresos brutos del empleador. El Estado paga, entonces, entre $6.000 y $10.000. Como las cargas sociales suman aproximadamente $900 el empleador pagaría en los primeros 6 meses del programa entre $10.900 y $14.900. Luego de los 6 meses pasaría a pagar $20.900. Actualmente hay un incentivo a la formalidad en el servicio doméstico que es la posibilidad del empleador de tomar parte del salario y las cargas sociales de la empleada doméstica del impuesto a las ganancias. Este es un beneficio para la minoría de familias alcanzadas por el impuesto a las ganancias y que, de hecho, formalizan a su empleada. Es que la gran mayoría de familias empleadoras de trabajadoras domésticas son empleados con salarios medios o bien ellas mismas viven del cuentapropismo y la informalidad, por lo que, no es que no quieran formalizar a su trabajadora o les falte un incentivo como el que propone el nuevo programa del gobierno, sino porque no pueden afrontar el alto costo que impone la legislación para tenerla en la formalidad. Por eso desde Idesa se preguntan si realmente el programa tiene el foco correcto para reducir la informalidad. Con el correr de los días se conocerá si la iniciativa genera los resultados esperados o deriva en un nuevo fracaso en un país con más del 30 por ciento de trabajadores en la informalidad.