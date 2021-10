¿Terminaron los tres tercios electorales en la Provincia?

“El 9 de mayo no viajábamos a los Juegos Olímpicos, hoy estamos peleando por una medalla de bronce”, ilustró figurativamente antes de las elecciones Rubén Galassi, quien supo ser el gran conciliador y racional armador dentro del FPCyS, refiriéndose a las chances de la precandidata Clara García, viuda de Miguel Lifschitz, quien tuvo que hacerse cargo de la parada electoral de buenas a primeras, y sin los vitales socios del radicalismo NEO, que acababan de mudarse a Juntos por el Cambio.

El 12 de setiembre el PS dentro del Frente Amplio Progresista, (FAP) tal la denominación para la compulsa nacional, ganó la primera etapa clasificatoria para obtener el 14 de noviembre el bronce en la categoría diputados nacionales, donde Mónica Fein está a un paso de volver a sentarse en una banca en el Congreso. Pero la cantidad de votos obtenidos con relación a las otras dos fuerzas, JxC y PJ, los dejó bastante atrás para aspirar a más, que no sea el respeto político.

No obstante ello en el lanzamiento de su lista el jueves pasado en Santa Fe, Clara García les auguró a sus seguidores que serán el Frente político que comparativamente crecerá más entre las PASO y las generales. Tal vez apuesten a seducir esos 117 mil votantes de listas que ya no competirán en las generales; o a los 400 mil y pico nuevos electores que se supone irán el 14 de noviembre y no lo hicieron el 12 de setiembre.

Pero lo cierto es que aquellos “tres tercios” en que se dividía el universo electoral antes del 9 de mayo, ya no aparecen en la espesura electoral. Hoy día, el fulgurante Juntos por el Cambio va por los 43-44 puntos en noviembre (obtuvo 39 en las PASO) mientras el PJ aspira a superar el 30% (sacó el 29% en las PASO). El PS - FAP con sus 10 puntos de setiembre, si llegare a 12 ó 15 en noviembre, podría tener la satisfacción de seguir vigentes para tejer alianzas rumbo al 2023.

Los resquemores entre viejos aliados PS y radicales NEO (ahora Evolución) afloran, y si no se evidencian aún más es por la prudencia; pero nunca se sabe cuando una palabra o frase de más, o una foto, terminaría por dinamitar aquella vieja amistad política forjada durante más de una docena de años en que compartieron el poder, ejecutivo y parlamentario.

Por lo pronto, en la Cámara de Diputados los desencuentros ya comenzaron a flotar en la superficie, a la vista. La Ley de Conectividad y su tratamiento en la Comisión de Presupuesto fue una muestra; aunque con seguridad en otros temas -como sucedió con la Ley de Educación- habrá convergencias.



PULLARO, PRIMER CANDIDATO

LANZADO HACIA EL 2023

Con la certeza de que el resultado de noviembre “está puesto”, los encumbrados radicales que en sus diferentes versiones coparon electoralmente la Provincia el 12 de setiembre dentro de JxC, se aprestan a ir por más; sobre todo los NEO-Evolución.

Así lo hizo saber en Ambrosetti, pagos del encumbrado referente del espacio Felipe Michlig, el líder del sector Maximiliano Pullaro, quien arengó a dirigentes de varios departamentos allí convocados a “comenzar a recorrer un camino para llegar a la gobernación en el 2023”. El candidato del espacio es él mismo. Quien pega primero, pega dos veces, dice el refrán. ¿Será en este caso?

¿Qué pensarán los otros competidores radicales internos en las PASO, Mario Barletta – Julián Galdeano mentores de la triunfante Carolina Losada, y José Corral, quien pese a quedar último no deja de participar en las conversaciones, al menos hasta el 14 de noviembre?. “Esto es el Juego del Calamar, no sabés si tenés que cuidarte de los guardias o del que tenés al lado”, graficó un gravitante dirigente radical.



PROGRESISTAS PARA ARMAR

Por el lado del FPCyS - FAP las cosas no están muy claras que digamos, y habrá reacomodamientos después de las elecciones. Además de la ascendente diputada Clara García, ese espacio referente del progresismo más moderado tiene dos líderes naturales: los intendentes de Rosario, Pablo Javkin y de Santa Fe, Emilio Jatón.

El primero compitió en las PASO contra Clara García a través de Rubén Giustiniani y perdió, ahora apoya decididamente en Rosario a la candidata socialista; Jatón prefirió mantenerse neutral en las PASO, pero el jueves pasado estuvo en el acto de lanzamiento de la lista nacional del FAP aunque previa, sugestiva y polémicamente se tomó una foto con Maximiliano Pullaro, quien llegó a esta capital para “bancar” a la lista de concejales santafesinos del FPCyS encabezada por la socialista Laura Mondino. “Hubo lista unidad en Santa Fe cuando Maxi aún estaba en el FPCyS, y ahora vino a apoyar esa misma lista”, se excusó un allegado al lord mayor santafesino.



BAJA “HORACIO” PARA

AFIANZAR EL TRIUNFO

El jefe de Gobierno porteño y aspirante presidencial, Horacio Rodríguez Larreta estará en esta capital el viernes acompañado por el diputado nacional santafesino (radicado en CABA) Álvaro González, para encabezar un encuentro de Juntos por el Cambio al cual fueron invitados dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio del centro-norte, a los fines de respaldar decididamente a la lista de legisladores de la coalición encabezada por Carolina Losada y Mario Barletta.

Larreta sabe perfectamente que Patricia Bullrich le lleva varias selfies de ventaja en todo el país, y por eso arrancó una gira nacional. En Santa Fe además los NEO-Evolución se identifican con quien quizás Larreta acuerde o compita en el 2023, sea en CABA o en el país, Martín Lousteau. Un dato: Miguel del Sel fue invitado por los candidatos del PRO en Rosario a que les dé una mano en la campaña; hubo una cena en la casa del ex candidato gubernamental.

A todo esto en el peronismo Agustín Rossi se suma a la campaña liderada por Omar Perotti, motor de la lista encabezada por Marcelo Lewandowski (del cual es suplente) y Roberto Mirabella bajo la consigna “el camino es seguir militando para fortalecer nuestro Frente de Todos y el liderazgo de Alberto y Cristina”, para impedir “que gane la derecha de Cambiemos porque van contra los trabajadores”.

Cada uno a su manera (Perotti y Rossi) buscarán contener los votos del 12 de setiembre por un lado, y sumarle los preciados independientes para el 14 de noviembre.

Todos enfrascados en una elección “decisiva”, según advirtió la semana pasada en esta capital Alfredo Cornejo, sobremanera porque las últimas noticias que llegan desde Nueva York, tras el viaje del ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur no son para nada halagüeñas; más bien todo lo contrario. Manzur y Guzmán pudieron advertir que afuera hace mucho frío. Y allí es donde nos está dejando el mundo.