Continúa el alza de casos

Tras 3 jornadas sin contagios, y luego de los 4 casos del viernes y los 9 del sábado, este domingo, y por tercera vez consecutiva, continuaron apareciendo más contagios de coronavirus en nuestra ciudad, ya que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 7 nuevos contagios (2 notificados en otra jurisdicción), números que indudablemente comienzan a preocupar, teniendo en cuenta que durante los fines de semana se procesan menos muestras. De esta manera, Rafaela acumula 14.801 infectados desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, también van aumentando los activos y los aislados. Hasta este lunes son 22 las personas que se encuentran cursando la enfermedad y 68 los vecinos que están llevando a cabo el respectivo aislamiento obligatorio. En tanto, los recuperados oscilan en 14.459, mientras que por 38ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, con lo cuál continúan siendo 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que ya no quedan pacientes Covid-19 positivos internados, ya que en las últimas horas se le dio el alta a la única persona que se encontraba en sala general. Mientras tanto, y más allá de todas las habilitaciones y flexibilizaciones que se sucedieron en las últimas semanas a nivel provincial, es posible que esta leve suba de contagios sea un coletazo del pasado fin de semana extra largo, donde muchos viajaron a diversas localidades del país. Igualmente, también genera cierta inquietud un posible brote de Covid-19 en algunas escuelas de la ciudad, tal como aconteció hace un tiempo, ya que existiría la posibilidad de que 8 alumnos del Colegio San José y otro de la Escuela de La Plaza hayan concurrido a clases con algunos síntomas. A nivel provincial, el Ministerio de Salud comunicó 17 nuevos casos en el territorio provincial (9 en Rosario y 1 en Santo Tomé, además de los 7 de Rafaela), para un total de 469.652, mientras que en las últimas 24 horas no se contabilizaron muertes, sumando la "bota" 8.586 víctimas fatales.



TRABAJO CONJUNTO

Personal de Protección Vial y Comunitaria trabajó este sábado por la noche, de manera conjunta con propietarios y responsables de locales nocturnos, en la aplicación, cuidado y respeto de los protocolos de sanidad a fin de mantener el normal desenvolvimiento de la actividad. Se recordaron los protocolos de sanidad vigentes como es el uso de barbijo, el distanciamiento y el aforo de cada lugar. “Se trabaja en conjunto porque cada uno de nosotros somos socios en la actitud responsable que debemos tener con respecto a los cuidados y cumplimiento de protocolos. No debemos relajarnos, los cuidados deben seguir siendo nuestra principal herramienta para evitar contagios”, señalo el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo.



MURAL ALUSIVO

A nivel mundial, el pasado viernes se conmemoró el “Día del duelo gestacional y perinatal”, con el que se busca visibilizar, entender, comprender y apoyar a todos aquellas madres, padres y familias que en algún momento han tenido que vivir el duelo de perder a su hijo. En este marco, el Centro de Acompañamiento de la Mujer Embazada y el Niño por Nacer (CAMENN), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, se sumó a la concientización y visibilización de una problemática que atraviesa una de cada cuatro mujeres en silencio: el duelo gestacional y perinatal. Es una forma de honrar la memoria y homenajear a esos bebés que fallecieron en etapa de gestación, parto o después de nacer. El primer paso para un duelo sano es reconocerlo, poder compartirlo, socializarlo. Acompañar el duelo significa dejar transcurrir el tiempo, dejar nacer y vivir el dolor, para comprenderlo y reconvertirlo, para aceptarlo e integrarlo. Por ello, Artentapiales pintó un mural alusivo en la calle Paraguay y Las Heras. Se puede observar una mujer embarazada y una figura humana alada que alza vuelo desde su vientre, sobre un fondo de hojas de gingko biloba, un árbol muy antiguo considerado por sus poderes curativos como una planta medicinal, conocido además como portador de esperanza, símbolo de vida y renovación.