Se avanza en la creación

Se realizó un encuentro en las instalaciones del DIAT donde se está llevando adelante un proyecto de huerta comunitaria. La misma se da en el marco de trabajo articulado entre el municipio, el Gobierno Provincial e INTA Rafaela. El objetivo de la iniciativa es promover la producción sustentable, la soberanía alimentaria, el empleo verde y el desarrollo social de quienes asisten al establecimiento.

El proyecto también es posible gracias a los aportes económicos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santa Fe. Las y los participantes cuentan además con la colaboración de técnicos y profesionales del Gobierno provincial y municipal.

La huerta comunitaria es llevada adelante por un grupo de más de 15 alumnos y alumnas que participan del programa Santa Fe Más. Entre las actividades previstas hubo y hay espacios de capacitación para el manejo de la tierra, el cultivo y las prácticas correspondientes en el territorio.



SALUD, AMBIENTE

Y PRODUCCIÓN

El subsecretario de Salud, Martín Racca, expresó: "Los testimonios que escuchamos son maravillosos. La mayoría de las manifestaciones fueron relacionadas con la autoestima, la salud mental, cómo trabajar en equipo, ayudarse mutuamente y salir del encierro para estar en un espacio al aire libre. Me sorprendió para bien y me emocionó tener una manifestación más de cómo se puede trabajar integralmente los temas, y que no es solo concentrarse en lo que le corresponde a cada uno, sino que con voluntad uno puede ampliar la mirada y darle una mano a otro. Es una experiencia que nos confirma que este es el camino para seguir trabajando proyectos futuros".

A su turno, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó: “Los objetivos que intentamos cumplir tienen una mirada ambiental, de salud y también productiva. Para nosotros es fundamental demostrar que esto puede ser un modelo de trabajo y también de alimentación saludable. Por eso estamos visitando el lugar con distintos funcionarios e intercambiando palabras con las personas que forman parte de este espacio. Quienes hoy reciben la capacitación para trabajar aquí, el día de mañana seguramente puedan tener su emprendimiento laboral. Esto contribuye totalmente al bienestar; tiene que ver con la salud, con el cuidado del ambiente y con el empleo, así que quienes se capacitan aquí son un ejemplo para nosotros”.

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, comentó: “Hay una conjunción de programas y niveles de Estado que hace que hoy este proyecto tenga los resultados que escuchamos de los propios artífices de la huerta. Estamos muy contentos, tenemos desafíos importantes a futuro para poder consolidar el proyecto, seguir incorporando gente y generar esquemas de comercialización de lo que aquí se produzca más allá del autoconsumo. Siempre con la mirada y el rol que asumimos como Gobierno local que es trabajar en el cuidado de la salud de los rafaelinos y las rafaelinas, en las posibilidades de empleo que aquí seguramente se van a gestionar y, por supuesto, el fin más importante que es el cuidado del ambiente. Hay buenos motivos para seguir trabajando y consolidando este proyecto”.

Durante la visita estuvieron presentes también Marcia Molina, de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación; Antonela Kern, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela; Hajducyk, quien realiza el acompañamiento técnico; Cristian Monti, quien preside la Asociación Civil Otro Viento Mejor y Eugenia Eberhardt, responsable de Educación Ambiental en el Instituto para el Desarrollo Sustentable.



DETALLES DE LA HUERTA

La huerta comunitaria es un proyecto que busca promover a nivel local la producción de alimentos orgánicos (verduras, legumbres y hortalizas) y también a escala familiar. Florencia Oviedo, una de las integrantes de la huerta, contó: "Es un espacio para aprovechar y para disfrutar. Es un terreno muy grande así que hubo y hay mucho trabajo. Realmente estoy muy contenta del trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo muy lindo". Asimismo, Mariana Saavedra, del mismo grupo, dijo: "Empecé en la huerta por un problema económico, me dieron la oportunidad de estar acá y dije que sí. Tenemos un lindo grupo, somos buenos compañeros y tenemos muy buen apoyo por parte de todos los que nos acompañan. Estamos esperando los frutos, pero vamos viendo los progresos, seguimos trabajando y estamos muy agradecidos". Las y los beneficiarios cuentan con capacitaciones, acompañamiento, provisión de insumos críticos, asistencia técnica, fortalecimiento de conocimientos para la comercialización, mercados de proximidad y cadenas cortas, articulación interinstitucional, construcción, circulación de conocimientos y planificación de nuevas acciones.

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo continuo que el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación vienen llevando adelante en relación al empleo verde y a la promoción de la producción sustentable. En esta oportunidad en articulación también con la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio y su trabajo en favor de la inclusión social en la ciudad.