Arrestan al "Viejo" Cantero fundador de Los Monos

ROSARIO, 18 (NA). - Ariel "El Viejo" Cantero, considerado como fundador de la banda delictiva "Los Monos", fue detenido ayer tras ser identificado por la Policía mientras circulaba en un auto por la zona sudoeste de Rosario, ya que tenía un pedido de captura vigente, aunque a las pocas horas fue liberado ya que había caducado.

El "Viejo" Cantero presentaba un pedido de captura por quebrar salidas transitorias desde julio de 2007, por lo que fue arrestado luego de ser interceptado en inmediaciones del 4.000 de la calle Avellaneda.

Cantero, quien en el momento de su captura conducía un auto Volkswagen Gol de color gris, fue conducido en forma inmediata a la comisaría 21.

No obstante, tras consultas con la Unidad Penal de Coronda y la Justicia de Rosario, se comprobó que la orden de captura había quedado sin efecto en 2020, indicaron voceros policiales a NA.



UNA FAMILIA

PARTICULAR

"El Viejo" Cantero es el padre de Ariel Máximo "Guille" Cantero, el actual líder de la banda que hace pocos días fue condenado a 32 años de prisión y que sumado a otras causas representan 84 años de prisión.

Otro de los hijos de "El Viejo" es Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, que fue acribillado a balazos en mayo de 2013, momento en el que se desató una guerra entre narcos en Rosario en la que varias personas murieron asesinadas por sicarios.

El Viejo Cantero obtuvo la libertad condicional en setiembre de 2020 luego de cumplir gran parte de su condena como integrante de la asociación ilícita vinculada a Los Monos. Tras varias idas y vueltas con la justicia, se le obligó a cumplir medidas restrictivas que vencieron el 22 de mayo de 2021.

Cantero fue condenado en 2018 a seis años de cárcel con un rol secundario como miembro de Los Monos, estuvo cinco años preso luego de ser detenido en 2015.

Al momento de ser sentenciado, habiendo cumplido la mitad de la pena, decidió no apelar la resolución y desde noviembre de 2018 pidió por primera vez salidas transitorias, medidas que se le fueron negando.