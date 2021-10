Los camioneros de Santa Fe recordaron el día de la Lealtad

Hoy es un día muy especial comenzó el discurso SERGIO ALADIO, pero también es un día donde tenemos que poner en valor el federalismo y la autonomía ideológica de cada provincia. Cuestionó que parte de la política de la provincia, se olvidó hace ya mucho tiempo. Lamentamos que los gobernantes se arrodillen ante el centralismo y no entiendan que lo que tienen que defender son las instituciones y los trabajadores de Santa fe.

El verdadero Federalismo, el de nuestros próceres, que hicieron fuerte a la Invencible Provincia de Santa Fe, jamas se hubieran puesto de rodillas ante el poder central de Bs As. Esta dirigencia debilitada y genuflexa que por obediencia se somete a quienes no honran el Peronismo, no nos brinda un futuro digno a los trabajadores.

Pero les digo a esos dirigentes que no escuchan a los propios Santantafecinos, que ya vendrán a pedir votos como lo hacen siempre y, entonces, será la hora de demostrarles quienes somos los santafecinos de bien.

Por otro lado tratar de reconstruir un país con un ministerio de trabajo de la nación, que lo único que intenta hacer es rendirle pleitesía a dirigente como HUGO MOYANO, pero no saben estos cómplices de la destrucción del federalismo y del movimiento obrero que son parte de LOS FUNCIONARIOS QUE NOFUNCIONAN, los que con pocos pesos escriben actas o resoluciones hasta altas horas de la noche. Tan solo para perjudicar a trabajadores y dirigentes del interior del país.

Si Peron regresara seguramente vería con mucha pena instituciones que tiene que estar para acompañar a los trabajadores y solo estén para producir daño y manejándose en los más bajas sótanos del poder.

Luego, casi al borde de las lágrimas, recordó el día de la Madre, El que la tiene que le de un fuerte abrazo, el que ya no la tenga mire al cielo y le diga feliz día Mama…….. sentiste orgullosa que acá tenes un gran trabajador, pero por sobre todo como dijo SERGIO ALADIO una persona que le hace honor a la palabra Lealtad.