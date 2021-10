Un sábado positivo para el comercio

Durante este sábado, al igual que desde el inicio de la semana, los comerciantes rafaelinos han mantenido buenas expectativas por las ventas del Día de la Madre, e indudablemente, esperan que esta celebración tan especial sea el punto de partida claro de una reactivación. Durante la jornada de ayer, desde la mañana hasta la tardecita, se pudo ver un gran movimiento en el área central de la ciudad, acompañado también por la excelente jornada climática y el impulso que le dio la edición especial del Día de la Madre en "Plaza Feria", con lo cuál el ritmo del consumo fue más que interesante. Ya en horas del mediodía, el tránsito en el Microcentro, desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura, estuvo bastante colapsado y se hizo muy dificultosa la circulación, y también para los peatones, que en varias oportunidades tuvieron que esperar unos cuántos segundos para poder cruzar las calles.

Si bien en los días previos se notaba un poco la reactivación, muchos comerciantes aguardaban, como siempre suele suceder en cada fecha particular, las compras de último momento, evaluándose este impacto recién en las próximas horas.

No caben dudas de que el Día de la Madre es una de las fechas más esperadas por los comerciantes, junto con el Día del Niño y Navidad, entre otras. Recién mañana los comercios podrán contar con un balance final con datos sobre el ticket promedio y otros detalles. De todos modos, hubo una diversa variedad de ofertas y descuentos, donde la indumentaria, el calzado y perfumería fueron nuevamente los rubros preferidos por los consumidores para esta fecha, aunque también la tecnología y electrodomésticos fueron otra alternativa escogida para los regalos. En tanto, el sector gastronómico fue otro rubro que también se mostró, durante las últimas horas, con un aumento importante de la actividad, con muchas reservas en los distintos restaurantes y bares locales.

No debe olvidarse también, como otro factor de este movimiento y consumo destacado, que la semana pasada entró en vigencia la cuarta etapa del Programa Billetera Santa Fe que se extenderá hasta el 31 de diciembre, según el anuncio que realizó en esa oportunidad el gobierno provincial. Mantendrá las condiciones actuales y los mismos topes de reintegros, pero con motivo del Día de la Madre, ampliará los beneficios durante toda la semana que se inició el lunes 11 y culminará este domingo 17 de octubre en los rubros indumentaria, marroquinería, regalería y perfumería. Y fueron muchos los que aprovecharon este beneficios para poder comprar los presentes para las mamis. Dicho programa tiene actualmente 25 mil comercios adheridos y 1,1 millón de usuarios registrados en 300 localidades de la provincia. Sólo no acceden al mismo aquellas poblaciones de menor cantidad de habitantes, en general más rurales, y con poca conectividad.

Cabe resaltar que la situación epidemiológica también contribuyó a aumentar el movimiento y el consumo. El año pasado, para esta fecha, ocurrió el pico de la primera ola de contagios de Covid-19 y las reuniones familiares estuvieron prohibidas. Y en esta ocasión, el Día de las Madres de este domingo se da en un contexto favorable, con una baja sostenida de casos y un crecimiento de la campaña de vacunación.

SIGUE HOY

Mientras tanto, este domingo, desde las 17 y en concordancia con el Día de la Madre, tendrá continuidad la edición especial de Plaza Feria, donde se las agasajará a través de una grilla de actividades y propuestas gastronómicas para disfrutar al aire libre junto amigos, amigas y familiares. Dado que las nuevas medidas sanitarias establecidas por los Gobiernos nacional y provincial lo posibilitan, quienes se acerquen a recorrer la exposición, también accederán a una diversidad de atractivos que estarán acompañando los stands de artesanías. Por último, se recuerda que esta edición forma parte de la agenda de actividades del programa Sale! Primavera, el cual el fin de semana pasado, incluyó dos ediciones del popular ciclo de conciertos gratuitos “Anfiteatro en Vivo”. Quienes asistan, no deben olvidar su barbijo, además del especial respeto de las normas sanitarias vigentes.