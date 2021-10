Fito Páez presentó "Vamos a lograrlo", el primer adelanto de su nuevo álbum

Este año, Fito Páez se embarcó en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Se trata de una inmensa obra compuesta por tres nuevos álbumes. El primero de ellos se titulará "Los años salvajes" y su adelanto inicial, que fue lanzado el pasado viernes, se llama "Vamos a lograrlo".

"Esta canción nace en medio de la pandemia; las palabras casi que surgieron solas, ‘vamos a lograrlo’ como un ‘vamos a salir de esta situación’, y también un ‘dónde está lo importante’. La historia se repite, cuando dice: ‘Todos los caminos llevan a Roma, toda sangre lleva inscripta un dolor’. Y, en el medio de todo eso, también ‘yo solo quiero tu sonrisa, una cerveza, un cigarro, una pizza y que salgamos a besarnos al sol’, hace foco sobre las cosas que considero importantes, que son siempre más chiquitas y no tan fatuas", declaró Fito, explicando el nacimiento de este tema.

A continuación, agregó: "Al final termina como un pandemónium, todos juntos vamos a lograrlo: ante esta situación hay que sumar todas las voluntades, la inteligencia, la lucidez para poder enfrentarla y frenarla. Y nace algo vinculado a lo colectivo: cuando lo colectivo se pone de acuerdo, las cosas se encauzan y toman una mejor dirección".

"'Vamos a lograrlo’ es la canción que abre el disco y es también una invitación pagana para bailar y recuperar la onda. La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y, a la vez, no… 'Vamos a lograrlo' es muchísimo y cada uno puede tomarlo como prefiera. No tiene que ver con la idea de que todo se puede, esa idea no me convence. 'Vamos a logarlo' es más chiquito. Hoy salimos a la calle a besarnos al sol. Vamos a lograrlo, es lindo pensar eso", concluyó el rosarino.

El primer álbum de esta trilogía incluye nuevas canciones inéditas, grabadas junto a músicos de primer nivel en los estudios Igloo Music (Burbank, California), EastWest Studios (Hollywood, California) y El Mostro de la Laguna (Lobos, Provincia de Buenos Aires). Fue producido por Fito Paez, Diego Olivero y Gustavo Borner.

Por su parte, el segundo álbum será presentado a principios de 2022. Desde el círculo de Fito afirmaron que será totalmente instrumental y que fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. El tercer álbum también incluye canciones inéditas, pero grabadas por Fito solo con su piano.