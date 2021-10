El "Tate" ganó en el show del gol a Sarmiento

En un verdadero show del gol, Unión de Santa Fe estuvo más acertado y con un hombre menos le ganó este sábado a Sarmiento de Junín por 4 a 3, en el partido disputado en el estadio "Eva Perón" por la decimosexta fecha de la Liga Profesional. El equipo santafesino se impuso con los goles de Gastón González, a los 39 minutos del primer tiempo y a los 35 del complemento, además de Francisco Calderón, a los 9, y Mauro Luna Diale, a los 23, ambos en la segunda mitad. Sarmiento había igualado a través de Jonathan Torres, a los 45 del inicio y Gabriel Alanis, a los 27, y Luciano Gondou, de cabeza, a los 45 del último período.

El "tatengue" se quedó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Juan Carlos Portillo, a los 44 del final.



CLÁSICO IGUALADO

Lanús y Banfield quedaron a mano y repartieron puntos en el clásico del Sur, tras empatar 1 a 1, en un partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez y correspondiente a la decimosexta fecha de la Liga Profesional. El delantero Juan Manuel Cruz, de cabeza a los 43 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el "Taladro", mientras que el correntino José Manuel López, a los 40 del segundo, marcó la igualdad del "Granate" con un golazo de zurda.



GANÓ GIMNASIA

Gimnasia y Esgrima La Plata aprovechó la ocasión y venció ayer por 1 a 0 a Newell´s Old Boys, en un partido disputado en el estadio "Único Diego Maradona" por la decimosexta fecha de la Liga Profesional. El único gol del encuentro lo marcó el delantero colombiano Johan Carbonero, a los 40 minutos del primer tiempo, tras un veloz contragolpe.

Con este resultado, el "lobo" volvió a la victoria luego de dos fechas, mientras que la "lepra" lleva cuatro cotejos seguidos sin poder ganar. Ahora Gimnasia suma 21 puntos y está en la decimocuarta posición, mientras que Newell's solo 16, y quedó en el vigésima colocación en la tabla de posiciones.



PARTIDOS DEL DOMINGO

A las 15.45 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors y Colón vs. Talleres; a las 18 Aldosivi vs. Independiente y a las 20.15 River vs. San Lorenzo.